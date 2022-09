LA PARTITA – Milan-Napoli, gli azzurri espugnano San Siro

PRIMO TEMPO

Al 12’ Milan vicino al vantaggio con Giroud che effettua la conclusione in area, grande parata di Meret, il pallone colpisce la traversa. Al 27’ altra grande parata di Meret su un colpo di testa di Krunic. Al 35’ ci prova il Napoli con Politano che prova un colpo di testa in posizione defilata, ci arriva Maignan. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Kvara, dal dischetto non sbaglia Politano. Al 67’ altra grande parata di Meret su una conclusione di Messias. Al 68’ pareggia il Milan con Giroud, servito da Theo Hernandez. Al 78’ torna in vantaggio il Napoli con Simeone, che viene servito da Mario Rui e va a segno di testa. All’85’ conclusione di Kalulu, il pallone colpisce la traversa.

IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (1′ st Dest), Kjaer (1′ st Kalulu), Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (21′ st Messias), De Ketelaere (37′ st Adli), Krunic (21′ st Diaz); Giroud. Allenatore: Pioli

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (45’+1 st Olivera); Anguissa, Lobotka; Politano (21′ st Zerbin), Zielinski (42′ st Elmas), Kvaratskhelia (42′ st Ndombele); Raspadori (21′ st Simeone). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Mariani

Reti: 10′ st rig. Politano (N), 24′ st Giroud (M), 33′ st Simeone (N)

Ammoniti: Kjaer, Calabria, Krunic, Tomori (M), Rrahmani, Simeone, Zerbin (N)

Mariano Potena