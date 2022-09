NATIONS LEAGUE- Domani sera, a San Siro, Italia vs Inghilterra

Domani sera allo stadio Meazza di San Siro, ritorna la nazionale italiana di Roberto Mancini per disputare le ultime due gare di Nations League, prima a Milano contro l’Inghilterra e poi lunedì prossimo in Ungheria. Contro la squadra di Southgate, il ct azzurro appare deciso a proporre il più collaudato 4-3-3 pur se la tentazione di adottare un nuovo modulo c’è. Secondo il vecchio modulo, il capitano del Napoli Di Lorenzo e l’italo-brasiliano Emerson saranno i due terzini di fascia, con Bonucci e Bastoni difensori centrali davanti a Donnarumma. Nella zona mediana del campo i prescelti dovrebbero essere Barella, Jorginho e Tonali. In attacco, invece tanti i ballottaggi ma il laziale Immobile partirà dal primo minuto, questa è la sensazione degli addetti ai lavori. Come saprete Matteo Politano ha lasciato il ritiro per infortunio ed è tornato alla base. Al suo posto in lizza Scamacca, Raspadori e l’ex napoletano Gabbiadini.