Napoli, Kim: “Il paragone con Koulibaly è impegnativo, mi ispiro a Sergio Ramos”

Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, il Napoli non ha mai avuto tanti dubbi: il prescelto per sostituirlo è sempre stato Kim Min-jae, difensore centrale coreano classe 1996, che con ottime prestazioni si sta sempre più imponendo nella squadra di Spalletti. Proprio Kim, in un’intervista a “La Repubblica”, ha parlato della sua prima avventura in maglia azzurra, facendo un bilancio, ma anche dell’ambientamento e degli obiettivi futuri con il Napoli.

Napoli, Kim: “Era la mia grande occasione”

Kim Min-jae ha iniziato parlando del perché ha scelto Napoli e il Napoli, dopo un’ottima avventura in Turchia: “Era la mia grande occasione e l’ho colta al volo, dopo aver fatto una tappa in Turchia. L’offerta che mi è arrivata in estate dal club azzurro era la migliore e non ci ho pensato un attimo ad accettarla – ha dichiarato il difensore coreano a “La Repubblica” – Ma nemmeno io mi aspettavo di vivere una escalation così esaltante: siamo primi in Serie A e nel nostro girone di Champions League, in tre mesi la realtà ha superato di gran lunga le mie più fantasiose aspettative”.

Senza paura e con personalità – come in campo – Kim fissa poi gli obiettivi: “Ci alleniamo moltissimo e vogliamo vincere sempre, pur sapendo che nel calcio ci sono tante variabili e avversari forti. Ma il nostro obiettivo è riscrivere la storia del Napoli e i 12 successi consecutivi ci dicono che siamo sulla strada giusta. So che la città aspetta il titolo da più di trent’anni e sono certo che alla fine del campionato conquisteremo lo scudetto, se giocheremo sempre così”.

“L’italiano è difficile. Qui sono tornato alle origini”

Per chi arriva da un altro continente, non è sempre facile l’ambientamento con il campionato italiano e con l’Italia in generale. Kim, però, è “quasi” tornato a casa: “Sono nato a Tongyeong, che è una città sul mare, si affaccia con tre lati sul Golfo ed è ribattezzata per questo motivo la Napoli coreana. Mi sembra di essere tornato alle mie origini e sto trovando tutto quello che mi circonda molto bello”.

Le uniche difficoltà sono con la lingua, con cui Kim piano piano sta prendendo confidenza: “La lingua italiana è difficile e per questo ho cominciato subito a studiarla, ma per me rappresenta ancora un ostacolo durante le partite e in allenamento. Per adesso ho imparato le parole base per comunicare in campo: ‘sali, scappa, destra, sinistra’. Ci arrivo, però: piano, piano…”.

“Paragone con Koulibaly è impegnativo, voglio battere la Juve”

Per caratteristiche, prestanza fisica e ruolo, è stato paragonato a Koulibaly: “Il paragone è impegnativo. Sento un peso fortissimo sulle mie spalle, perché Koulibaly è stato una leggenda del Napoli e sostituirlo è per me una grande responsabilità: nei confronti dei tifosi e pure dei miei compagni, che mi hanno accolto davvero benissimo. Ho sempre ammirato Sergio Ramos da quando sono un calciatore professionista. L’ho studiato nei video, da lui ho imparato moltissimo”.

Il Napoli sembra adesso la squadra da battere, ma nei pensieri di Kim Min-jae c’è un’altra squadra che vuole sconfiggere sul campo: “Parlo per me e non ho dubbi: è soprattutto la Juve la squadra che voglio sconfiggere. So che i tifosi napoletani non la amano tanto…”.