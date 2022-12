QATAR 2022 – Questo pomeriggio l’atto finale del Mondiale con Francia – Argentina

Questo pomeriggio alle ore 16 italiane, si disputerà l’atto finale del Mondiale 2022, giocato per la prima volta in Qatar. Si sfideranno, per conquistare il loro terzo titolo iridato la Francia e l’Argentina; per i transalpini, campioni in carica, sarà la seconda finale consecutiva. Da un lato Mbappè e dall’altro Messi tenteranno di trascinare le rispettive nazionali alla conquista di questo prestigioso trofeo. La gara si annuncia affascinante ma difficile per entrambe la formazioni, che, all’inizio, potrebbero anche studiarsi per poi andare all’arrembaggio per vincere. Se la Francia viene dal successo del 2018, l’Argentina non si aggiudica il Mondiale da ben 36 anni, quando Maradona nel 1986, in Messico, con le sue mirabilie, la portò, quasi da solo, alla vittoria finale contro la Germania Ovest per 3 a 2. Pertanto sta per calare il sipario su questa competizione, completamente anomala rispetto al passato, mai si era giocato nel mese di novembre e dicembre e mai si era fermato il campionato di massima serie per quasi due mesi. Ci saranno conseguenze per i giocatori che torneranno dai 30 gradi di Doha, alle temperature fredde invernali dell’Italia? Lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire.!