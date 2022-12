Il Benevento risponde con Paleari tra i pali, El Kaouakibi, Glik, Capellini, Masciangelo in difesa. Acampora, Schiattarella, Karic a centrocampo. In attacco Tello, Improta a supporto di Forte.

Arbitra il match il signor Colombo della sezione di Como

La gara

Subito una grande occasione per il Modena al 7’: l’arbitro concede un penalty ai canarini per un fallo di Capellini che entra in ritardo su Diaw. Dal dischetto va lo stesso attaccante, ma Paleari intuisce la direzione del tiro e mette in pallone in angolo. Altro pericolo per il Benevento con Tremolada che colpisce il palo al 12’. Il calciatore del Modena controlla con il destro e calcia di sinistro, ma il legno dice no e salva Paleari.

Al 22’ è Acampora che non sbaglia e porta in vantaggio la Strega: il centrocampista controlla il pallone, si gira e di sinistro supera il portiere dei canarini. Giallo per Acampora che interviene duramente su Falcinelli al 30’. Stessa sorte anche per Gerli al 37’: il centrocampista del Modena atterra Karic e termina sul taccuino dell’arbitro. Pari del Modena al 44’: grande giocata di Tremolada che a centrocampo controlla il pallone di tacco e serve in profondità Diaw, il quale supera con un pallonetto Paleari. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero.

A inizio ripresa il Benevento manda in campo Simy e Viviani al posto di Forte e Schiattarella. Al 49’ Tremolada serve in profondità Diaw: l’attaccante calcia a botta sicura ma trova pronto Paleari che respinge di piede. Grossa occasione per il Modena. Prova la girata Tello al 53’ ma il pallone termina fuori. Nei padroni di casa entra Bonfanti al posto di Falcinelli al 64’. Ammonito Viviani al 67’ per fallo su Armellino. Il Benevento manda in campo Kubica per Tello al 71’. Anche il Modena sostituisce Magnino con Gargiulo al 72’.

Nuovo cambio nei canarini all’82’: esce Ponsi ed entra Renzetti. All’ 86′ Tremolada non ce la fa a continuare ed è costretto a lasciare i suoi compagni in dieci. Cannavaro fa entrare Veseli al posto di El Kaouakibi all’89’. L’arbitro concede 5 minuti di recupero durante i quali Cannavaro dà spazio a Foulon che rileva Masciangelo. Il risultato non muta e le due formazioni di dividono la posta in palio.