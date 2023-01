ANTEPRIMA PARTITA SAMPDORIA vs NAPOLI, Azzurri in cerca del riscatto

Il Napoli, assorbita la prima sconfitta di questo campionato, ad opera dell’Inter, prepara il riscatto, domani, a Genova, contro la Sampdoria, rinfrancata dalla vittoria con il Sassuolo, nell’ultimo turno. Una gara fondamentale per i partenopei, in ottica obiettivo tricolore. Occorre immediatamente tornare al successo per coltivare ogni speranza di tenere a distanza le inseguitrici, che approfittando della battuta d’arresto di San Siro, hanno accorciato le distanze. Tra poco Spalletti parlerà dal centro sportivo di Castel Volturno per la consueta conferenza stampa della vigilia, per poi partire, nel pomeriggio alla volta dello Stadio Luigi Ferraris di Marassi. Molti gli argomenti che saranno trattati, in base alle domande dei giornalisti presenti in sala, rivolte al tecnico toscano. In primo luogo si cercherà di capire le cause della debacle di mercoledì scorso ed ovviamente un pensiero andrà anche al compianto Gianluca Vialli, protagonista, assieme a Mancini dello scudetto dei blucerchiati, scomparso ieri. Per quanto riguarda questo match valido per la diciassettesima giornata, gli uomini di Stankovic scenderanno in campo con l’intenzione di dare continuità al successo di Reggio Emilia, mentre gli azzurri non possono assolutamente fallire la vittoria che ridarebbe e morale e consapevolezza delle proprie qualità. L’allenatore blucerchiato non potrà contare in difesa su Amione, squalificato, quindi tra i pali ci sarà Audero, davanti al quale dovrebbero agire Murru, Nuytinck e Murillo. A centrocampo conferma di Vieira accanto a Rincon con Leris da un lato e Augello dall’altro mentre sulla trequarti rientrerà Djuricic che dovrà farsi carico di lanciare le due punte Lammers e Gabbiadini. Dal canto suo mister Spalletti ha ancora diversi dubbi da sciogliere; da valutare le condizioni di Kvaratskhelia, uscito maluccio dal match coi nerazzurri. Nel 4-3-3 dei partenopei ovviamente ci sarà Meret tra i pali con un pacchetto arretrato formato da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui che si riprenderà il posto da titolare. In mezzo al campo Lobotka, Anguissa e possibile chance per Ndombele in ballottaggio con Zielinski. In avanti se il georgiano recupererà sarà luil il titolare della fascia sinistra, altrimenti spazio ad Elmas o Raspadori. Quindi, Osimhen centravanti e Lozano sulla destra, in vantaggio su Politano. Alla luce di tali indicazioni ecco di seguito i due possibili schieramenti di domani:

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Kvaratskhelia (Raspadorio Elmas); Osimhen. All. Spalletti

Passiamo adesso, come al solito, ai numeri della partita: Sampdoria e Napoli, tra serie A, B e Coppa nazionale si sono incontrate in 128 partite con un bilancio 53 vittorie azzurre contro 34 dei blucerchiati, 41 i risultati di parità. La compagine napoletana ha vinto le ultime sette gare disputate in Serie A contro la Sampdoria; dall’altra parte, i sampdoriani non hanno mai rimediato otto sconfitte di fila contro una singola avversaria. A Marassi, tuttavia, i padroni di casa sono stati battuti, davanti al loro pubblico, nelle recenti cinque gare giocate. Se teniamo in considerazione soltanto i match in terra ligure, il Napoli è in svantaggio avendo vinto in 17 occasioni contro i 21 successi della squadra di casa, mentre 17 sono i pareggi. Dal 2010 ad oggi, però i partenopei sono usciti vittoriosi dal Ferraris sponda non genoana, none volte su undici incontri. Nello scorso campionato, infine, Osimhen e compagni travolsero per 4 a 0 la formazione ligure.