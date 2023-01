SERIE A – Anticipi del sabato,19esima giornata, vola il Napoli

Si sono disputati, come di consueto, tre anticipi di serie A, validi per l’ultima giornata del girone di andata, questi i risultati:

Verona – Lecce 2-0

Salernitana – Napoli 0-2

Fiorentina – Torino 0-1

Tre successi importantissimi per le vincitrici, infatti la capolista Napoli, allunga, seppur momentaneamente, il vantaggio sulle milanesi che giocheranno tra domani e dopodomani, il Verona accorcia sulla quartultima ed il Torino sale, in attesa del match dell’Udinese, al settimo posto in classifica. Intanto la domenica del pallone prevede, oggi, altre quattro partite, a cominciare dal Lunch match tra Sampdoria e Udinese per finire col posticipo serale tra Juve e Atalanta. Come detto, il turno avrà la sua conclusione solo martedì con il big match Lazio vs Milan.