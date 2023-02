Stagione da record per Spalletti

Come riportato dall’edizione del Mattino, per #Spalletti è stata una prima parte di stagione da record: sono arrivate 22 vittorie su 27 incontri (in tutte le competizioni) con una percentuale di successi impressionante pari all’ 81,4% (mai raggiunta da Spalletti in carriera).

Nessuno come il tecnico del Napoli, che guarda tutti gli altri 15 allenatori rimasti in Champions dall’alto verso il basso. Ecco la classifica:

🥇🇮🇹 • Spalletti (Napoli) 81.4% 🥈🇩🇪 • Schmidt (Benfica) 78,7% 🥉 🇩🇪 • Rose (Lipsia) 77% * 🇵🇹 • Conceicao (Porto) 77% 🇫🇷 • Galtier (PSG) 76% 🇩🇪 • Nagelsmann (Bayern Monaco) 74% 🇮🇹 • Ancelotti (Real Madrid) 70% 🇪🇸 • Guardiola (Man City) 68,7% 🇮🇹 • Inzaghi (Inter) 65.5% 🇦🇹 • Glasner (Eintracht) 54,5% 🇮🇹 • Conte (Tottenham) 53,3% 🇭🇷 • Terzic (Borussia Dortmund) 52,1% 🇮🇹• Pioli (Milan) 50% 🇩🇪 • Klopp (Liverpool) 48,3% • Potter (Chelsea) 42,8% * • Parker (Bruges) 20% *

* subentrati a stagione in corso

Fonte: Il Mattino