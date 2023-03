I numeri di Serie B dominata dal Frosinone e da Cheddira

I club favoriti per la vittoria della Serie B sono cambiati da inizio stagione, soprattutto da quando il Frosinone ha monopolizzato la vetta è rimasto soltanto un posto per la promozione diretta, il secondo, e sono diverse le squadre pretendenti.

Il Genoa è la squadra più stabile, mentre il Bari possiede il miglior reparto offensivo del campionato, che ha sfondato già quota 40 reti grazie ai 14 gol segnati da un certo Cheddira, giocatore marocchino che domina la classifica marcatori con una media gol spaventosa, infatti, in 17 gare giocate è andato a segno ben 14 volte.

Frosinone grande attacco e migliore difesa

Con 39 gol segnati e soltanto 13 subìti nelle prime 24 gare di campionato, il Frosinone si dimostra la squadra con il miglior reparto offensivo della categoria, i numeri parlano di un primo posto blindato a oltre 10 punti dalla seconda. Lo score dei Ciociari è impressionante, 17 vittorie sulle prime 24 gare disputate è una statistica da Serie A.

Il Genoa lotta senza paura

I numeri del Genoa sono ottimi a livello di statistiche per quanto riguarda i risultati utili, ben 19 su 24, mentre per quanto riguarda la quantità di gol segnati e subìti, i Liguri si dimostrano particolarmente parsimoniosi e lo score rimane davvero basso: 26 reti segnate e 17 subite. Infatti, insieme al Benevento, il Genoa è la squadra che ha terminato più gare in Under 2.5, ossia 17 su 24.

Flop del Benevento: società, calciatori e allenatori sul banco degli imputati

Il Benevento crolla verso la Serie C e sul banco degli imputati ci sono tutti: il Presidente e la società, i giocatori e gli allenatori. Il secondo cambio di panchina della stagione con Stellone chiamato a compiere il miracolo, mette in evidenza una società nel caos che quest’anno non ha messo in atto un minimo di progettualità, fallendo esplicitamente e senza troppi rimorsi sia il mercato estivo che quello invernale. Mentre Vigorito chiama i tifosi a sostenere la squadra allo stadio, i numeri sono davvero poveri: soltanto 5 vittorie nelle prime 24 gare giocate. Il reparto offensivo conta solo 20 gol segnati, mentre la difesa ben 27 reti subìte. Attualmente in casa lo Stregone è il peggiore del campionato, con uno score di 2 vittorie sulle prime 12 gare disputate.

La Spal crolla: fuori De Rossi, dentro Massimo Oddo

Continua la sfilata dei Campioni del Mondo 2006 sulle panchine della Serie B, dopo l’esonero di Cannavaro al Benevento, un altro Azzurro lascia la categoria, Daniele De Rossi della Spal. Nelle ultime 10 gare fino alla ventiquattresima giornata, la Spal ha perso 5 gare, per uno score di soli 9 punti su 30 disponibili. Le 3 sconfitte contro Bari, Venezia e Cagliari, sono state fatali, servirà un vero miracolo per evitare la Serie C.

Sudtirol in forma: numeri da record

Nelle ultime 5 gare fino alla ventiquattresima giornata, il Sudtirol si è candidata come la squadra più in forma del campionato, con ben 13 punti messi in cassaforte su 15 disponibili, 6 gol segnati e soltanto 2 subìti. I numeri di questa squadra indicano chiaramente che è una delle probabili candidate per la promozione in Serie A.