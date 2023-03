Savoldi, Martinez, Ferrante, Maresca e Morra a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Coloro che si rifiutano di tifare, non salissero sul carro qualora il Napoli vincesse lo scudetto”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Di centravanti non se ne trovano più. L’ultimo è stato Ciro Immobile che è attualmente fermo ai box. Anche Giacomo Raspadori è fermo, di Scamacca non se ne ha traccia, sapete Mancini a cosa sta pensando? Per le qualificazioni, che si giocheranno a Napoli contro l’Inghilterra, sta pensando di chiamare uno che di italiano ha solo il doppio passaporto per qualche discendenza patera: Retegui, un ragazzo che oscillava tra calcio e hockey sul prato, scegliendo il primo. Un giocatore di una certa fisicità che fu mandato via dalle giovanili del River Plate e che aveva lasciato il calcio, ma il Boca Juniors decise di recuperarlo ed ha debuttato per poi diventare un cannoniere importante dove sta giocando attualmente. Attacco tutto straniero per l’Italia, non c’è nessuno dopo Immobile, Scamacca e Raspadori, nonché Chiesa che è evidente stia male, un recupero difficilissimo il suo. Siamo tornati agli anni ’30. Una situazione disastrosa per il nostro vivaio, ma la cosa divertente è che Giovanni Simeone che gioca nel Napoli è stato convocato dall’Argentina per due partite sperimentali. Questi sono i tempi, a proposito di questo, le proteste tedesche mostrano ancora una volta la differenza tra le Nazioni: in Germania c’è stata subito solidarietà per l’Eintracht con i tifosi del Bayern Monaco che sbeffeggia il Ministro Piantedosi, si sono tutti uniti contro l’Italia rea di non far arrivare i tifosi tedeschi, ma è una decisione del Prefetto di Napoli che ha dovuto agire così per una serie di motivi. Innanzitutto, nel 2018 hanno devastato Roma, all’andata hanno fatto la caccia ai napoletani con 30 arresti ed infiltrazioni bergamasche, ci sono seri motivi di ordine pubblico affinché sia giusto non farli venire, eppure se ne sta facendo un affare di Stato e l’Eintracht, maleducatamente, ha anche disdetto il pranzo con i dirigenti che si fa abitudinariamente con la società avversaria per protesta. Un altro funzionario pubblico è nell’occhio del ciclone, il Questore Alessandro Giuliano che non ha voluto sentire ragioni ed ha mantenuto la linea dura contro i gruppi organizzati: misure restrittive fino alla fine del campionato. Non condivido questa posizione, a questo punto però, dopo aver trovato il tempo per fare 2 striscioni omaggiando la mia persona di termini carini, avranno vogli adi tornare a tifare o manterranno anche loro la linea dura e lasceranno solo il Napoli? Se il Napoli abbandonato a sé stesso, dovesse vincere lo scudetto, vorrei che con un minimo di pudore, gli stessi che si rifiutano di tifare non salgano sul carro”.

Beppe Savoldi: “Di centravanti non ce ne sono molti, Mancini fatica a trovarli”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Beppe Savoldi, ex Napoli e Atalanta: “Di centravanti non ce ne sono molti, anche Mancini fa fatica a trovarne. Simeone è un vero numero 9, non è un ‘falso nueve’ è un attaccante che potrebbe far comodo a qualsiasi squadra. Non ha le caratteristiche fisiche di Osimhen, ma è molto rapido, svelto, quando si trova nei pressi dell’area di rigore sa come mettere la palla in rete. Osimhen tra i più forti centravanti d’Europa? Sicuramente sì, è un giocatore che, ora come ora, se non è tra i top 3, è tra i più forti in Europa. Per quale attaccante si potrebbe fare un’offerta clamorosa? Hojlund è un attaccante di queste caratteristiche e qualità, potrebbe essere quello con un futuro roseo. È giovane, ancora deve dimostrare le sue potenzialità e qualità. Tra lui e Osimhen, dico comunque Osimhen che è difficile da sostituire al momento. Se verrò a Napoli per lo scudetto? Se non mi impegnano come nonno, ci sarò sicuramente. Se c’è un calciatore che mi somiglia? Non credo. Ricordi sulla città di Napoli? Incredibile perché è molto particolare ed io volevo conoscerla, entrare nel tessuto sociale di questa città. Napoli-Atalanta e Napoli-Eintracht? Sono ottimista, in questo momento è una squadra organizzata che ha gioco, fantasia, ha tutto. Gasperini, in questo momento, è in confusione, continua a mettere in campo formazioni diverse. Mi dà l’impressione di non dare identità alla squadra”.

Daniel Martinez: “Retegui come Batistuta ed il miglior Vlahovic. Statua di Maradona? Non mi aspettavo quanto accaduto”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista ESPN Italia: ” Retegui è forte, alto, calcia con entrambi i piedi, figlio d’arte, capocannoniere la scorsa stagione. È uno fisico, idealmente dico Batistuta, oppure Vlahovic della Fiorentina, coloro che sono prorompenti, diciamo un po’ Cavani. Ha 23 anni, è esploso molto tardi. Statua di Maradona? Una questione che mi fa male. Domenico ha avuto la gentilezza di chiedermi da fare da tramite col Boca, la logistica è complessa e l’Argentina non è in un grande momento economico, forse si cerca uno sponsor. Di certo non mi aspettavo qualcosa del genere. Quando Diego è morto, l’unica cosa che sono stato capace di fare è stato piangere, Domenico che è un’artista, si è messo a scolpire “.

Emanuela Ferrante: “Restrizioni? Dietro queste decisioni ci sono ragionamenti fondati”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli: “Festeggiamento scudetto? Dato il mio ruolo, potrei avere difficoltà per i capelli azzurri. Tutto ciò che posso colorare, lo farò. Napoli tra le città candidate per Euro 2032? La Commissione ha fatto passare questa comunicazione al Governo che porterà avanti la candidatura. Ovviamente ci sono tante città candidate, sarebbe bellissimo far ospitare a tutte gli Europei. Saremmo lieti di poter riempire lo stadio. Organizzazione festeggiamenti con De Laurentiis? Il sindaco e De Laurentiis sono abbastanza riservati sulla festa, non abbiamo avuto troppo modo di conoscere i particolari. La presenza di Gigi d’Alessio potrebbe dare qualche indicazione, ma non sveliamo troppo. Qualora dovessimo raggiungere questo traguardo, non sappiamo bene quando succederà, ci sarà sicuramente una festa spontanea, ma il Comune pensava di celebrare la vittoria attraverso una serie di iniziative per le quali si sono offerti di aiutarci molti intellettuali e artisti napoletani. Divieto per la trasferta dei tifosi tedeschi? Una decisione comprensibile e, anzi, dobbiamo esserne contenti. Il pericolo resta, è bene che ci siano forze dell’ordine sparse per la città per evitare casini. È un momento molto delicato anche per il Napoli, facciamo bene ad essere scaramantici per non deconcentrarci, già domani abbiamo una partita impegnativa. Prima di ogni partita si riunisce il GOS e c’è un solo rappresentante del Comune che è un tecnico, ma è il Questore a decidere, la valutazione del Comune è sulle condizioni dell’impianto, niente di politico. Restrizioni su tamburi, megafoni e bandiere troppo rigida? Sia con la Questura che Prefettura interloquisco spesso, sicuramente in questo momento pensare di dover restringere la possibilità di festeggiare non fa piacere, ma dietro queste decisioni ci sono ragionamenti fondati. Appello di Maddaloni? Alcune realtà sportive come quella, non entrano nella mia delega, è ovvio che è una questione di cui mi sto interessando perché conosco molto bene il lavoro sportivo e sociale svolto da Maddaloni. A Napoli, molte associazioni hanno riempito i vuoti delle istituzioni. Si tratta di una responsabilità condivisa e stiamo cercando una soluzione, regolarizzando tutto, fermo restando che va fatto un contratto e che una cifra bisogna pagarla”.

Catello Maresca: “Restrizioni? Potrebbe essere utile divulgare le motivazioni”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Catello Maresca, magistrato: “Tutte le manifestazioni di violenza che ruotano attorno al calcio vanno respinte e prevenute, ove possibile, in ogni modo. Tutte quelle decisioni che vanno in questa direzione sono auspicabili e vanno prese in maniera precisa. Tifosi del Bayern Monaco? Si sta perdendo un po’ la misura su certe esternazioni. Sono un uomo delle istituzioni e credo che non andrebbero toccate mai, si sta andando alla deriva. Restrizioni del Questore sui gruppi organizzati? Non entro nel merito, ma probabilmente il dialogo sarebbe meglio. Proprio perché ha preso questo tipo di decisione, sarebbe utile divulgare -laddove possibile – le motivazioni. Evidentemente ha avuto le sue ragioni. Tutti noi tifosi auspichiamo che si possa tornare ad avere un tifo sano ed uno stadio frequentato da sole persone che hanno voglia di inneggiare ai propri beniamini, ma sappiamo che non è sempre così. E la prova evidente è contro la partita con la Lazio dov’è entrato di tutto, in maniera illegale, qualcosa non ha funzionato. Scaramantico? Sì, ne faccio parte, con moderazione. Seguo la linea di Spalletti”.

Fabio Morra: “Il Napoli Futsal non può permettersi passi falsi”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabio Morra, addetto stampa Napoli Futsal: “Quella di questa sera è una partita delicatissima. L’Olimpus Roma viene da due sconfitte consecutive, ha perso il secondo posto, quindi sarà sicuramente agguerrita. Il Napoli non può permettersi passi falsi, sarà un mese chiave anche per il destino del primo posto con tutti gli impegni in previsione. Ogni partita risulterà fondamentale, il Napoli dovrà giocare come sa, c’è anche voglia di rivalsa per la famosa partita dell’andata per una sconfitta arrivata da una partita che non si sarebbe dovuta disputare. Il Napoli arriva anche con un piccolo ‘vantaggio’ perché l’Olimpus Roma non si è allenata, 4-5 giocatori sono stati impegnati con la Nazionale italiana. Questa sera è atteso un grande pubblico”.