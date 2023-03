Cucchi, Simeone, Romero, Baretti, Ferrante e Petrazzuolo a Radio Punto Nuovo

Cucchi: “Il Napoli dovrebbe essere contento del sorteggio… Neanche il City gioca al livello degli azzurri, solo meriti e niente fortuna nel cammino di Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Quello di oggi è stato il miglior sorteggio possibile per le italiane. Dobbiamo essere ottimisti in tutte le competizioni, ci sono 6 club del nostro campionato ai quarti europei e tutte possono dire la loro fino in fondo. Ci vuole ottimismo, ripeto: fiducia alla Serie A! Il Napoli? Dovrebbe essere contento (ride ndr)… Gli azzurri sono tra i migliori in Europa e ora può confermare di essere una squadra matura. Nel doppio incrocio con l’Eintracht mi ha colpito proprio la maturità con cui ha gestito la propria forza. Dovesse andar bene, inizieremmo a scrivere una pagina di storia. Il Napoli non sta solo cavalcando un vento di buona sorte, ma ha una consapevolezza e una forza incredibile. La formazioni di Spalletti si regge su dei meriti solidi, non certo su colpi di fortuna o che altro. Il Napoli può giocarsela con le migliori squadre al mondo! Kvara e Lobotka mi hanno colpito più di tutti, hanno disegnato calcio e hanno dato una lezione a tutti contro l’Eintracht. Neanche il City gioca al livello del Napoli, quest’anno. La sosta per le Nazionali? Lo spauracchio di qualche infortunio nella sosta prima del mese cruciale c’è, ma i preparatori atletici del Napoli stanno facendo un capolavoro. Il Napoli è in un momento di forma straordinario. Come l’avrà presa il Milan del sorteggio? I tifosi rossoneri sono spesso troppo critici nei confronti di Pioli, ma la squadra ha ancora tanta qualità da poter esprimere. Il Milan ormai si è ripreso e sa giocare davvero bene a calcio. E ha delle individualità importanti, pensiamo a Maignan che è il miglior portiere in Europa adesso”.

Comune di Napoli, cons. Simeone: “Ho scritto al Sindaco, chiederemo a UEFA e ad Eintracht risarcimento per i danni. Colpita una zona protetta dall’UNESCO, attendiamo un’ispezione per fare una stima sulla cifra da dover corrispondere. Aspettiamo che venga approvato tutto in consiglio Comunale!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità: “Come presidente della Commissione Infrastrutture e Protezione Civile, ho scritto una lettera al Sindaco dove chiederemo alla UEFA e al club tedesco il risarcimento per gli ingenti danni che ha subìto la città negli ultimi giorni. Speriamo possa essere approvato tutto nel prossimo consiglio comunale, quello che è accaduto è stato inimmaginabile e gli sciacalli giunti in città hanno messo a ferro e fuoco il centro cittadino. Non c’è ancora una cifra sulla somma da risarcire per i danni, aspettiamo un’ispezione completa su tutto il nostro patrimonio culturale. La zona colpita è centro UNESCO! Non vengono autorizzato manifestazioni oneste da quelle parti e invece lo abbiamo concesso a queste persone! È stato un corteo che ha instillato paura in tutti i presenti. Anche i turisti stranieri hanno vissuto attimi di grande terrore! Ringrazio le Forze dell’Ordine per il lavoro che hanno svolto e gli autisti di ANM che hanno passato le pene dell’inferno per trasportare questa gentaglia. Non voglio parlare dell’unione con i bergamaschi, i delinquenti sono delinquenti al di là da dove vengono. E’ impossibile capire come questi si siano mossi in massa, senza biglietto e senza controllo. Il corteo dei tedeschi è stato un vero affronto alla nostra città! Cercavano lo scontro e hanno mortificato i nostri cittadini. Ci aspettiamo delle scuse e invece sono stati accompagnati in pullman a nostre spese! Abbiamo subìto nel silenzio un atteggiamento terroristico…”.

Torino, l’ex pres. Romero: “Napoli rappresenta il meglio in Europa. Inter e Juventus dovrebbero solo imparare dagli azzurri”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino: “Il Napoli rappresenta il meglio in Europa, ora come ora. Mi fa molto piacere quello che sta raccogliendo la formazione azzurra, per la mia storia ne sono molto affezionato. De Laurentiis sta facendo cose straordinarie, così come ha fatto in qualsiasi delle sue attività imprenditoriali. Merito suo e di Giuntoli, che ho conosciuto. Il DS azzurro ha messo su una squadra davvero straordinaria, nonostante un impiego di risorse finanziarie non elevatissime. Club come Juventus ed Inter dovrebbero soltanto imparare dal Napoli, sia in campo che dal punto di vista amministrativo. Non solo arrivano risultati di livello, ma il loro bilancio è immacolato. Torino-Napoli? Dipenderà solo dal Napoli, se gli azzurri giocheranno come sanno allora non ci sarà partita. Il Toro avrà qualche chances solo se il Napoli mollerà un po’ la presa dopo la gara di Champions League”.

Baretti: “Schuurs piace al Napoli? Ha le stigmate del campione, il duello con Osimhen sarà davvero difficile per il nigeriano”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Baretti, giornalista: “Il Napoli quest’anno sta esprimendo un gioco davvero incredibile, ma il Toro viene da due ottime partite. Non ha ancora subìto gol dopo il derby perso e Juric spiega in un incrocio perfetto contro il Napoli, e quindi giornata perfetta per i granata e giornata storta per gli azzurri. Juric ha già fatto qualche scherzetto al Napoli in passato, c’è un conto aperto. Il confronto Juric-Spalletti, però, è totalmente a favore del tecnico napoletano. Il Torino sta attraversando un buon periodo di forma, anche se manca ancora un attaccante capace di far scattare in avanti la squadra. Poi c’è Karamoh che sta dando qualcosina in più e il Toro recupererà quasi sicuramente Vlasic. Schuurs? Ha le stigmate del campione, il Torino ha compiuto in piccolo capolavoro sul mercato. Non mi sorprende che piaccia anche a DS come Giuntoli. E’ arrivato dall’Ajax e ha impiegato pochissimo ad imparare i meccanismi di Juric. E’ un predestinato, ha fatto dimenticare in pochissimo tempo Bremer. Un piano anti-Osimhen? Non è stato ancora inventato (ride ndr)! Non so se Juric lo ha già stilato, ma sicuramente sarà proprio Schuurs a marcarlo. Sarà un duello avvincente, l’olandese sarà uno degli avversari più tosti del campionato per Osimhen”.

Ferrante: “Il Napoli ha l’80% di passare contro il Milan e mi tengo basso. Simeone? Ha la cazzimma e la cazzimma nasce proprio a Napoli…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Ferrante, ex attaccante di Napoli e Torino: Torino, l’ex pres. Romero: “Pioli si difende con frasi di circostanza, ma la superiorità del Napoli sul Milan è tangibile. Dispiace un po’ che si siano beccate due italiane, ma il Napoli ha preso la più abbordabile sulla carta per rosa e valore di oggi delle 7 disponibili, ma anche la peggiore per storia, abitudine e brand europeo. Per il Milan, può essere uno svantaggio conoscersi alla perfezione con il Napoli, visto che giocano nello stesso campionato e gli azzurri hanno dimostrato una forza diversa. Il Napoli ha l’80% di passare il turno contro il Milan, e mi tengo basso. Col basso profilo si rischia davvero di arrivare lontanissimo in Champions… Kvara-Osimhen? E’ un connubio quasi perfetto, ma è riduttivo dire che il Napoli ruoti solo attorno a loro due. Quando sono chiamati in causa, tutti sanno sempre cosa fare e questo è un grande merito. Il compito di giocare nel Napoli è sempre facilitato. Oggi giocare al Maradona è un valore aggiunto per qualsiasi calciatore. Il Napoli è difficile da affrontare per tutti: se li aggredisci, ti fanno male in campo aperto. E se ti chiudi, trovano con le giocate il momento giusto per segnare. Oggi può arrivare in fondo alla Champions. Simeone rammarico per il Torino? Sì, uno come lui farebbe comodo a chiunque. Ha la cazzimma del grande giocatore e visto che la cazzimma è nata a Napoli, per fortuna è approdato in azzurro. Lui è in un grande club e sta dimostrando di non essere solo un grande rimpiazzo, ma un grande giocatore punto e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Simeone è l’immagine di un ragazzo intelligente, sempre solare e che veste la maglia del Napoli con una passione incredibile. Oggi chi indossa la maglia del Napoli lo fa con onore, con blasone europeo”.

Petrazzuolo: “Napoli, aprile decisivo: dormirò poco, ma dormirò sogni tranquilli…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com: “Dormirò poco in questo aprile decisivo, ma dormirò sogni tranquilli col sorriso sulle labbra. Il Milan era quella che auspicavo alla vigilia del sorteggio, sono molto soddisfatto. Il Napoli potenzialmente ha le carte in regola per poter arrivare in finale. Questo sorteggio permetterà agli azzurri di esprimere tutte le proprie qualità. Meglio evitare le italiane? Hanno una diversa storicità ed esperienza, ma non sono d’accordo con questa tesi. In campo non va Baresi o la storia di quel club… Il Napoli se la può giocare tranquillamente con chiunque, tra Milan, Inter e Benfica. La difficoltà in Champions poteva solo essere prendere subito un top club e invece si scontreranno e si annulleranno tra di loro. Leao? Il Milan troverà motivazioni impensabili in questo momento, credo che lo vedremo all’altezza dell’incontro. Anche il Napoli, però, non vedrà l’ora di poter dare tutto sé stesso, con tutti i suoi giovani campioni affamati di questi incroci. Per me questo è il Napoli più forte di sempre, senza nulla togliere a quelli che sono venuti prima. Maradona ha scritto la storia, è unico e irraggiungibile, ma la consapevolezza di questo Napoli colpisce più di tutti: è meglio strutturato, fisicamente e per completezza di rosa. Ha tutto per vincere e dettare legge in Italia e dire la sua fino alla finale in Europa. Spalletti? La vera novità è aver abolito il termine turnover, la ruota rosa e si alterna senza mai perdere punti o forza”.