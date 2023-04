ESCLUSIVA PA – Pasculli: “Il Napoli ha vinto anche senza Osimhen. Maradona amava la città. Molti hanno approfittato della sua bontà”

Pedro Pablo Pasculli ex calciatore del Lecce, nonché Campione del Mondo con l’Argentina nel 1986, ai nostri microfoni ha rilasciato alcune dichiarazioni Napoli:

“Contro il Lecce non mi sembra di aver visto un Napoli poco brillante. Piuttosto, la squadra azzurra è sembrata libera mentalmente. Il Lecce ha fatto la sua partita. Bisogna considerare che nell’ arco di un campionato una squadra non può mantenere sempre gli stessi ritmi. La mente degli azzurri è più sgombra anche perchè il margine di distacco dalla seconda in classifica è tale da non creargli assilli”.

Sul match di Champions contro il Milan: “Mi aspetto una gara aperta ad ogni risultato. Osimhen è uno degli attaccanti più forti al mondo, ma il Napoli ha vinto anche senza di lui. In campionato, proprio contro il Milan, la squadra vinse anche senza il nigeriano. Le gare di Champions sono diverse. Mi aspetto due squadre che vorranno vincere. Credo che la squadra di Spalletti abbia la possibilità per arrivare in finale”.

Le doti di Kvara: “E’ un calciatore che gioca con quella tipica spensieratezza che hanno i grandi campioni. Ha una grande personalità e non ha paura di sbagliare”.

Il ricordo di Maradona: “Calcisticamente nessuno può dire nulla. Io ho avuto la fortuna di essere stato suo compagno di squadra nell’Argentinos Juniors. Diego aveva un grande cuore. Era una persona semplice, umile e aiutava chi era in difficoltà. A Napoli avete avuto modo di apprezzare le sue doti umane. In molti hanno approfittato della sua bontà. Credo che dall’alto ci sia anche la sua mano: sia per quanto riguarda la vittoria dello scudetto che per il Mondiale vinto dall’Argentina. Diego amava Napoli. Non so se nascerà uno come lui. Questo Napoli può aprire un ciclo importante, ma i tifosi devono stare vicino alla squadra e capire che i calciatori non sono macchine ma persone che possono avere dei cali”.