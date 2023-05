Ex sindaco De Magistris: fischi a Manfredi? Mi preoccupa più che sia un corpo estraneo alla città, sembra un intruso. Complimenti ad ADL

I fischi a Manfredi del Maradona? Il Sindaco va rispettato, che sia juventino poi è una battuta. Mi preoccupa più che sia un corpo estraneo alla città, sembra un intruso, un commissario calato dall’alto che non conosce la città. Questa amministrazione ha avuto subito una grande quantità di denaro da quando si è insediata. Ha ereditato anche una città già prima nel turismo. E questa quantità di denaro non è stata poi trasformata in un miglioramento dei giudizi. I fischi e gli applausi ci stanno, ma Manfredi non è napoletano e sindaco del popolo. Non interpreta quello che succede in città, frequentando solo i salotti che gli aggradano e le aule universitarie. Il sindaco di Napoli deve essere un sindaco del popolo, è questa la critica che gli muovo con rispetto.

Questo Scudetto è diverso da quello dell’87, dove ci fu un solo calciatore quasi che portò fuori la città di Napoli da un periodo cupo. Questo non è lo Scudetto del riscatto, visto che la città ormai è cresciuta e primeggia da tempo. Non mi piace la narrazione che si fa sempre della nostra città, che è solo pallone e reddito di cittadinanza. Questo non va bene, così come gli appelli che sviliscono la civiltà dei napoletani: i tanti avvisi a non imbrattare la città o le feste a numero chiuso con i recinti…

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu