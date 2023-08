Mercato – Offerta dal Portogallo per il giovane Zanoli, ma il Napoli la rimanda al mittente

Il giovane difensore azzurro, classe 200, Alessandro Zanoli, tornato alla casa madre dopo la parentesi di sei mesi in blucerchiato, è molto appetito da società italiane ed estere. Oltre al Genoa che era d’accordo col Napoli per un prestito secco, bocciato dal nuovo allenatore Garcia, si è fatta avanti, poche ore fa, con una buona offerta, un club portoghese ma la dirigenza azzurra ha rimandato al mittente questa proposta di acquisto La cifra presentata al presidente Aurelio De Laurentiis è stata ritenuta non soddisfacente. Inoltre, il mister francese avrebbe ribadito la sua volontà di volerlo trattenere in rosa, per cui la trattiva è finita prima di cominciare.