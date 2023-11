Euro 2024, Italia-Macedonia del Nord: i bookie spingono gli azzurri, Raspadori in prima fila per il gol

ROMA – Centottanta minuti da dentro o fuori per strappare il pass diretto a Euro 2024. Domani all’Olimpico di Roma la nazionale italiana giocherà i primi 90 contro la Macedonia del Nord e la squadra di Spalletti parte nettamente favorita: la quota oscillta tra 1,13 e 1,14 nelle proiezioni di Planetwin365 e Newgioco, che invece propongono tra 18 e 19 il successo ospite; il segno «X» è in lavagna a 7,60. Nonostante il divario tecnico, i macedoni si sono sempre dimostrati un osso duro per gli azzurri, a cui hanno anche impedito l’accesso al Mondiale nel 2022: il bilancio finora è di una vittoria per parte e due pareggi, entrambi per 1-1. Questo risultato esatto è offerto domani a 16, lontano dalle opzioni più probabili secondo i bookie: 2-0 a 5,20, 3-0 a 5,80, 1-0 a 7 e 4-0 a 8,60. In pole a 1,70 tra i marcatori c’è Giacomo Raspadori, ancora a caccia della prima gioia in queste qualificazioni, seguito a 2 da Gianluca Scamacca, reduce dalla rete contro l’Inghilterra, e a 2,25 da Domenico Berardi. Un gol all’esordio con la maglia azzurra di Andrea Colpani vale 2,41. Tra i macedoni, si giocano a 9 le reti del napoletano Eljif Elmas e di Enis Bardhi, già marcatore nel match d’andata terminato 1-1. GL/Agipro

Vincenzo Letizia

