Benevento, le parole di Andreoletti sulla sfida col Monopoli: “Gara dura. Mi aspetto una prestazione di alto livello”

A parlare della gara contro il Monopoli, valida per la 14^ giornata del campionato di serie C, è il tecnico del Benevento, Andreoletti. Queste alcune sue affermazioni rilasciate ai media:

“Berra e Ciano sono situazioni che abbiamo cercato di gestire. Il primo è in ripresa ma saranno entrambi convocati.

Terranova mi mette in grande difficoltà perchè è un punto di riferimento. La valutazione è capire quanti minuti ha nelle gambe.

Di Ciano e Bolsius sul piano del possesso palla sono soddisfatto, ma è chiaro che da loro mi aspetto qualcosa di più per quanto riguarda l’estro.

Rispetto alla scorsa settimana i dubbi sono più di uno e vanno dall’attaccante al trequartista con l’obiettivo di mantenere sempre un certo equilibrio.

Il Monopoli è un avversario con una chiara identità. Ha il maggior possesso palla del campionato e cercherà di acquisire il dominio del gioco. In casa sono imbattuti ma ho massima fiducia nella mia squadra che è in continua crescita. Dobbiamo fare una prestazione di alto livello.

Pinato è importantissimo ma ha avuto una ricaduta anche se non sembra nulla di grave. Questo non gli permetterà di essere a disposizione per domani. Spero di averlo per la prossima gara.

Il Benevento, al di là degli episodi, deve essere più bravo a chiudere la partita e cercare di gestire il pallone con maggiore pazienza. Bisogna saper mandare anche il pallone in tribuna. In certi momenti dobbiamo saper addormentare la gara.

Le tempistiche sul recupero di Simonetti le conoscevamo e per averlo a disposizione ci vorranno uno o due mesi.

Tello si sta allenando bene ma da lui mi aspetto tanto.

Quello che è importante è saper leggere la gara e nella scorsa partita in certi frangenti non ci siamo riusciti. Su questo aspetto ci abbiamo lavorato e sperio di vedere già domani i primi frutti.

Ciciretti in allenamento fa vedere cose straordinarie. C’è la volontà di metterlo in campo quanto prima ma devono crearsi le giuste condizioni. Amato è uno che sposta gli equilibri. Già da domani spero possa fare qualcosa di importante.

Sugli esterni non ho grossi dubbi e credo di riconfermare le scelte delle scorse gare.

Alfieri è uno di quei ragazzi che mi mettono in difficoltà. In qualsiasi altra squadra di serie C troverebbe spazio. Mi piacerebbe dare spazio a tutti ma si gioca in undici. Il merito della nostra classifica è anche di come lavorano in settimana i nostri giovani calciatori“.