ITALIA vs MACEDONIA 5-2 – Al Festival del gol si iscrive anche Jeck Raspadori

Travolgente successo dell’Italia, ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma contro la Macedonia del nord di Elmas nella penultima gara di qualificazione ad Euro 292. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti si sono imposti per 5 a 2, dopo aver dominato nel primo tempo chiuso sul 3 a 0, grazie alle reti di Darmian e di Chieda, doppietta. Nella ripresa l’Italia si è rilassata, forte del triplo vantaggio ed ha subito due gol che potevano ammazzare chiunque ,viceversa gli uomini del ct toscano hanno reagito e si non portati sul 5 a 2. A contribuire a questi autentico festival del gol anche Giacomo Raspodiri; l’attaccante del Napoli ha realizzato la quarta rete con un bel diagonale alla sinistra del portiere della Macedonia. Per la cronaca l’ex azzurro Jorginho ha fallito il terzo rigore di fila con la maglia della nostra nazionale. Per fortuna, stavolta il suo errore non è stato decisivo. Decisiva, invece ai fini della qualificazione ai prossimi europei in Germania, sarà il match di lunedì contro l’ Ucraina, a Leverkusen, dive basterà pure un pari per passare il turno.