JUVENTUS vs NAPOLI – La squadra di Mazzarri, stasera allo Stadium, in cerca della propria identità

Si gioca questa sera, allo Stadium del capoluogo piemontese l’anticipo di serie A Juventus vs Napoli, relativamente alla giornata numero quindici del campionato. Un match fondamentale per entrambe le compagini; per i bianconeri serve la vittoria per non allontanarsi dall’Inter battistrada, mentre per gli azzurri un altro esame da superare per ritrovare la propria identità, una volta per tutte e per cercare di rientrare, vincendo, nei piani alti della graduatoria. Un ulteriore passo falso pregiudicherebbe non poco il futuro dei partenopei. La nota confortante per i tifosi napoletani è rappresentata dal fatto che i loro beniamini, fuori casa, vantano un ruolino di marcia assai invidiabile, avendo conquistato ben 17 punti, frutto di cinque successi e due pari, in sette gare disputate. Una marcia da scudetto in contraddizione con quella casalinga dove hanno vinto solo due volte, pareggiate una e perso già in quattro occasioni., totalizzando la miseria di sette punti. Naturalmente gli azzurri non partono favoriti, visto che i padroni di casa, nel loro stadio, hanno ottenuto 5 successi e due risultati nulli. Per ciò che concerne le formazioni, Allegri recupera Danilo e probabilmente pure Locatelli. Dal canto suo l’allenatore degli ospiti valuta l’opzione Elmas in luogo di Zielinski e pensa di confermare il brasiliano Natan nelle vesti di terzino sinistro, stante ancora l’assenza di Olivera e Mario Rui. Capitan Di Lorenzo, inoltre è in forse a causa di un affaticamento muscolare ma dovrebbe farcela, almeno si spera. Infine in difesa al fianco di Raahmani potremmo rivedere Juan Jesus , al posto del norvegese Ostigard.