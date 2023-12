JUAN JESUS: “Domani ci giochiamo tutto, ma stiamo ritrovando serenità”

“Domani ci giochiamo tanto, c’è da conquistare il passaggio del turno e siamo fiduciosi perchè abbiamo fornito prestazioni in crescita nonostante i risultati non positivi”. Juan Jesus parla al fianco di Walter Mazzarri nella conferenza di vigilia di Napoli-Braga. “Siamo consapevoli di essere i campioni d’Italia e di dover fare di più di quanto ottenuto sinora. Abbiamo l’opportunità di centrare l’obiettivo degli ottavi di Champions e siamo concentratissimi su questo traguardo. “La cosa che ci è mancata sinora è stata principalmente il gol. Di occasioni ne abbiamo create ma siamo riusciti a concretizzare molto poco. Vogliamo tornare al gol e al successo soprattutto nel nostro stadio. Domani abbiamo questa possibilità importante” “Mazzarri ci sta dando tanta carica e ci sta aiutando a ritrovare serenità. Il gruppo ha grande qualità al suo interno e il mister ci aiuta per farci esprimere il valore che questa squadra ha mostrato l’anno scorso”. “Quando vinci lo scudetto dopo trenta anni è evidente che si alzino le aspettative, ma noi abbiamo assolutamente intenzione di continuare a vincere, perchè per il Napoli i successi devono essere una costante” “La responsabilità principale è nostra, perchè sono i giocatori che vanno in campo e che devono dimostrare le proprie capacità” “Ribadisco che la serenità è un elemento fondamentale anche per avere maggiore brillantezza tecnica. Stiamo lavorando tanto, abbiamo fiducia e unione con il nostro allenatore e siamo certi che sia la strada giusta”.

