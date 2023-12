IL FISCHIETTO – ROMA vs NAPOLI affidata a Colombo di Como, al Var Irrati

Sarà Andrea Colombo della sezione arbitrale Como a dirigere Roma-Napoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A, in programma sabato sera all‘Olimpico. Gli assistenti saranno Di Iorio e Tolfo, il quarto ufficiale La Penna e al Var il duo Irrati – Giua. Vediamo, adesso i precedenti tra il fischietto lombardo e gli azzurri: Colombo e il Napoli si sono incrociati in passato in tre occasioni in cui i partenopei hanno raccolto due vittorie e una sconfitta, quella recente con la Lazio del 2 settembre scorso, quando i biancocelesti ebbero la meglio, a Fuorigrotta per 1 a 2.