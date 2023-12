Calciomercato – Il Napoli colpito dalla bravura del difensore genoano Dragusin, ma il club ligure chiede 25 mln

Nella lista della spesa del mercato di riparazione di gennaio, il club di De Laurentiis, in virtù del lungo infortunio del centrale di difesa Natan, ha scritto il nome di un altro difensore tra i tanti sondati finora Parliamo del centrale rumeno Radu Dragusin, in forza al Genoa, il quale si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia rossoblù, al punto di essere nel mirino, anche di società come Milan e Newcastle. Tuttavia il club ligure è restio a cederlo nel calciomercato invernale. Per darlo via adesso lo farebbe solo per una cifra di 25 milioni di euro, cifra che ha scoraggiato il patron partenopeo. Pertanto il Napoli sta riflettendo su come muoversi, continuando a tenere sotto traccia pure due profili che giocano all’estero, ossia il centrale giapponese Ko Itakura, sotto contratto con il Borussia M’Gladbach e l’ex atalantino Merih Demiral, che potrebbe terminare, in anticipo, la sua avventura in Arabia con la casacca dell’Al-Ahli. Ricordiamo che il calciomercato, sessione invernale, aprirà i battenti il 2 gennaio prossimo.