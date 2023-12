LA PARTITA – Napoli-Monza 0-0, reti bianche al Maradona

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Monza al Maradona, azzurri propositivi in fase offensiva ma non riescono a trovare il gol, Meret para il rigore a Pessina.

PRIMO TEMPO

Prima mezz’ora di gioco a ritmi bassi, Napoli propositivo in fase offensiva ma non convince in fase di realizzazione. Al 35’ Kvaratskheliaprova un sinistro a giro ma il pallone termina fuori. Al 39’ Mario Rui serve Anguissa che effettua una conclusione al volo, ma c’è una grande parata di Di Gregorio. Al 44’ ci prova ancora Kvaratskhelia da fuori area, il pallone termina di poco fuori.

SECONDO TEMPO

Al 55’ ci prova ancora Kvaratskhelia a tu per tu con Di Gregorio, che però intercetta. Al 67’ calcio di rigore per il Monza per un fallo di mano, Meret para il tiro di Pessina. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero, al 91’ ci prova Gaetano, ma ci arriva di nuovo Di Gregorio.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira, Akpa Akpro, Pessina, Ciurria; V. Carboni, Mota; Colombo. All. Palladino

Arbitro: Di Bello

Mariano Potena