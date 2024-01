Ultimo posticipo serie A, 20esimo turno – I bianconeri di Allegri tornano a -2 dalla capolista Inter

Ieri sera, allo Stadium di Torino è andato in scena l’ultimo posticipo del ventesimo turno di massima serie. In campo Juventus e Sassuolo: gli uomini di Allegri si sono imposti sugli emiliani per 3 a 0, in virtù di una doppietta di Vlahovic e di un gol di Chiesa. Grazie a tale importante successo, i bianconeri tornano a mettere il fiato sul collo alla capolista Inter, ora distante soli due punti. La lotta tricolore, quindi, sembra una faccenda privata fra le due formazioni più vincenti di sempre.