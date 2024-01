Supercoppa Italiana – Dall’Arabia i giocatori viola, spavaldi, sono sicuri di battere il Napoli e accedere alla finale

Vigilia di Supercoppa italiana per Napoli e Fiorentina, che domani sera, in Arabia Saudita, si sfideranno nella prima semifinale della manifestazione tricolore. Ai microfoni ufficiali della Lega di Serie A, è stato intervistato il terzino viola Michael Kayode, una vera sorpresa di questa prima parte del campionato italiano. Il giocatore della Fiorentina, molto contento di giocare per un trofeo prestigioso come la Supercoppa, ha parlato dei suoi prossimi avversari. Queste le sue dichiarazioni :

“Per me è una enorme emozione essere qui, faremo di tutto per alzare il trofeo forti delle nostre idee di gioco. Con Kvaratskhelia sarà un bel duello lui, è un top player. Il nostro segreto che ci ha portato così in alto è la compattezza e l’unità di squadra, in verità, non credevo di giocare così tanto, ringrazio il mister della fiducia che mi ha dato finora. Contro il Napoli sono ottimista e sono certo che lo batteremo.”

Anche Parsi, un vecchio pallino del club di De Laurentiis, si è espresso sulla partita con gli azzurri:

“Il Napoli grazie al successo sulla Salernitana, si è rinfrancato e sulle ali dell’entusiasmo giocherà alla morte ma noi sappiamo come affrontarlo, pur essendo consapevoli che non sarà mai la stessa partita di campionato vinta a Fuorigrotta. Tutti noi vogliamo vincere per guadagnare la finale, io darò il massimo ed accetterò tutto ciò che chiederà il mister, anche se mi piace giocare terzino sinistro. Dunque in seno all’ambiente gigliato vige un grande ottimismo, poichè, oggi come oggi, il Napoli non è quello dell’anno scorso e per giunta avrà molte assenze importanti.