Osimhen – “C’è grande feeling fra De Laurentiis e me, sarei felice di giocare, un giorno, in Premier League ma ora penso solo alla Nigeria”

Victor Osimhen, ha parlato, ieri, dal ritiro della Nigeria, che, in Coppa d’Africa, ha pareggiato contro la Guinea Equatoriale. mettendo in evidenza il suo grande feeling con il presidente De Laurentiis. il quale lo ha sempre supportato in campo e fuori. L’attaccante azzurro ha dichiarato che è contento di vestire la maglia del Napoli ma il suo desiderio per il futuro, è quello di giocare, un giorno, nella Premier League inglese. Inoltre, Osimhen ha voluto precisare che le ultime polemiche riguardanti le parole dell’agente di Kvaratskhelia e la sua risposta, alquanto velenosa, non hanno nessuna relazione con il club partenopeo e la famiglia del patron. Tra di loro non vi è mai stato un problema. Per il momento, ha affermato ancora il bomber di Mazzarri, deve pensare a vincere con la Nazionale nigeriana, dopo aver fatto la storia della squadra napoletana, durante l’avventura all’ombra del Vesuvio. Portare a casa la Coppa, rappresenta, per tutti i calciatori africani, un autentico sogno da realizzare, prima o poi, nella propria carriera. Il numero 9 partenopeo, per il Napoli, costituisce una pedina fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Pertanto il tecnico toscano non vede l’ora di riaverlo a disposizione, per riuscire a centrare la zona Champions. Da quando è assente l’attacco azzurro ha le polveri bagnate, nelle ultime cinque gare, sono stati realizzati solo due gol, quelli contro la Salernitana.