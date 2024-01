In dirittura d’arrivo l’operazione per Perez: i dettagli

E’ in dirittura d’arrivo l’operazione per Nehuen Perez: l’accordo tra i due club è ormai in finalizzazione e potrebbe definirsi tutto oggi. E’ ormai una questione di ore.

Il costo totale dell’operazione sarà sui 18 milioni di euro: 16 milioni di euro di parte fissa più altri 2 milioni di euro di bonus. L’Atletico Madrid aveva il 50% della futura rivendita. Per Perez, invece, contratto di 4 anni e mezzo a circa 1.6 milioni di euro a stagione.

L’Udinese chiude dunque questa cessione a prescindere dal sostituto (che comunque troverà a breve). Intanto, in quel ruolo, giocherà Giannetti.

