LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Difesa solida, Raspadori non incide davanti

Gollini 6 – Ancora una prestazione fatta di sicurezza e personalità.

Ostigaard 7 – Deciso e concentrato, non eccelle in costruzione, ma dietro è spesso decisivo.

Rrahmani 6.5 – Attento e ben posizionato.

Juan Jesus 6.5 – Anche la sua prestazione difensiva risulta priva di sbavature, condita da un paio di chiusure importanti.

Di Lorenzo 5.5 – Spinge poco, concentrandosi sulla fase di non possesso.

Lobotka 6.5 – Bravo in fase di non possesso, cerca pure di ribaltare con qualità le azioni della squadra.

Demme 6 – Prestazione lucida e generosa.

(Gaetano 6.5 – Offre un maggiore apporto in fase offensiva.)

Zielinski 5.5 – Poco nel match, gioca semplice senza acuti.

(Dendoncker s.v.)

Mario Rui 5.5 – Soffre le iniziative di Isaksen, riuscendo, anche lui, a proporsi poco in fase di appoggio.

(Mazzocchi s.v.)

Politano 5.5 – Nel primo tempo la vede poco, più intraprendente nella ripresa, ma non trova mai giocate importanti.

(Lindstrom s.v.)

Raspadori 5 – La squadra gioca solo di rimessa e non riesce a metterlo nelle condizioni di rendersi pericoloso. Anche lui, in verità, non riesce a legare il gioco venendo incontro, ma forse Mazzarri gli aveva chiesto altro.

(Ngonge s.v.)