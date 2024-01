LA PARTITA – Lazio-Napoli 0-0, reti bianche all’Olimpico

PRIMO TEMPO

Al 13’ prima occasione da gol per la Lazio con Isaksen che effettua la conclusione, ma il pallone termina di poco alto. Lazio molto propositiva in fase offensiva e si rende pericolosa in numerose occasioni, il Napoli si difende bene ma poco convincente in attacco. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 45’ si rende protagonista di un grande gol in semirovesciata, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’84’ ancora pericolosa la Lazio con un sinistro diCataldi dal limite, il pallone termina di poco a lato. All’82’ calcio di punizione battuto da Zielinski, il polacco però spedisce il pallone di poco a lato. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (71′ Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (76′ Vecino), Cataldi (84′ Rovella), Luis Alberto; Isaksen (84′ Pedro), Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri. A disposizione: Kamada, Casale, Hysaj, Sepe, Mandas, Ruggeri, Fernandes.

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme (60′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (84′ Dendoncker), Mario Rui (77′ Mazzocchi); Politano (84′ Lindstrom); Raspadori (77′ Ngonge). All. Mazzarri. A disposizione: Contini, Idasiak, Lindstrom, Dendoncker, D’Avino, Gioielli.

Ammoniti: Demme, Gila