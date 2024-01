IL PUNTO SULLA A – 22esima tornata di campionato, l’Inter si riprende la vetta, Lazio e Napoli a reti bianche, oggi si gioca Salernitana vs Roma

Il 22esimo turno di serie A, orfano ancora dell’ultimo posticipo tra Salernitana e Roma che si disputa questa sera, all’Arechi, ha visto il ritorno in vetta alla classifica dell’Inter, grazie al successo di misura ottenuto al Franchi contro la Fiorentina, con l’ennesima rete di Lautaro Martinez ed i nerazzurri hanno pure una gara in meno. Pari a reti bianche, invece tra Lazio e Napoli, solo 0 a 0, all’Olimpico, tra due squadre che hanno badato più a non perdere che a vincere. In chiave salvezza vittoria fondamentale del Genoa, per 2 a 1 con il Lecce, diretto concorrente, mentre pari e patta in Verona – Frosinone col risultato di 1 a 1. Successo anche per il Monza che ha battuto per 1 a 0 il Sassuolo che ora si trova al quindicesimo posto, in piena lotta salvezza.