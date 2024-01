Situazione Demme – Ormai non c’è posto per l’italo-tedesco, il centrocampista fuori dal campionato e dalla Champions

Il Napoli ha fatto una scelta: il centrocampista italo-tedesco, prelevato qualche anno fa dal Lipsia, su precisa richiesta di Gattuso, non farà più parte dei piani della società. Infatti Diego Demme non sarà inserito, né nella lista del campionato e né in quella della Champions League, poiché deve far spazio al neo acquisto Traorè. Non sarà neanche ceduto, visto l’ingaggio che oggi percepisce nel club azzurro, nessuna squadra sarebbe pronta ad accollarsi un simile stipendio per cui il calciatore resterà a Napoli a fare da tappezzeria. Ora bisognerebbe sapere il futuro di Gianluca Gaetano, che a Roma ha disputato una buona prestazione, quando è stato chiamato in causa. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Cagliari e della Salernitana, tuttavia penso che non si muoverà dal capoluogo partenopeo. Sicuramente è in grado di dare un ottimo contributo alla causa in questa seconda parte di stagione in cui occorre perseguire, con tutte le forze, l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della manifestazione continentale più prestigiosa. Intanto, il mercato invernale si chiude domani alle 20 e molto probabilmente De Laurentiis non farà nient’altro.