FORMULA 1 – Hamilton alla Ferrari!

Lewis Hamilton in Ferrari. Confermata l’anticipazione del Corriere della Sera: il sette volte campione del mondo approderebbe a Maranello nel 2025, ma non è escluso che il colpo possa essere anticipato addirittura di una stagione. Se quest’operazione dovesse andare in porto, Lewis dovrebbe sostituire Carlos Sainz, e il Cavallino si assicurerebbe un dream team composto dallo stesso Hamilton e da Charles Leclerc, fresco di rinnovo di contratto.

In Mercedes è terminato l’incontro con i membri del team in cui, secondo le indiscrezioni che filtrano da Sky Sports Uk, Toto Wolff avrebbe comunicato la scelta del 7 volte campione del mondo di trasferirsi a Maranello a partire dal 2025. L’incontro sarebbe durato circa 10 minuti, una semplice comunicazione del team principal al resto della scuderia. Secondo quanto riferiscono i media inglesi, l’accordo Hamilton-Ferrari è fatto e manca solo l’annuncio ufficiale.

La Mercedes dovrebbe prendere posizione ufficiale verso le 20 italiane, confermando con un comunicato stampa la notizia: Lewis Hamilton lascerà la scuderia al termine di questa stagione. Le indiscrezioni di stampa hanno colto così di sorpresa la scuderia che l’incontro con i dipendenti è stato convocato in tutta fretta e che Toto Wolff ha dato l’annuncio via Zoom perché al momento si trova all’estero. La Mercedes ha in programma la presentazione della macchina per la stagione 2024 il prossimo 14 febbraio.

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, nasce a Stevenage (Regno Unito) il 7 gennaio del 1985. Lewis eredita la passione per lo sport a motori dal padre Anthony: già inserito nel programma giovani piloti di McLaren, nel 2006 esordisce nella serie GP2 con la Art Grand Prix. Dopo aver vinto il campionato lo stesso anno del debutto, il Team Principal di McLaren, Ron Dennis, lo ingaggia nel team di Formula 1. Debutta quindi nella massima categoria nel 2007 con il team britannico al fianco di Fernando Alonso. Gli basta un anno per prendersi il titolo di Campione del Mondo, che arriva nel 2008 dopo una lotta a pochi punti di differenza con Felipe Massa. Dopo sei stagioni a bordo della McLaren, Hamilton passa in Mercedes, squadra con cui ha poi vinto sei dei suoi sette titoli iridati: nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Nella sua carriera ancora (decisamente) attiva, Lewis Hamilton ha disputato 332 Gran Premi; di 104 Pole Positions totali, 103 si sono trasformate in vittorie.