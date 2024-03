LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Tutti molto male. Come spesso accade…

Meret 6 – Molti tiri avversari gli sbattono addosso, il che lo rende esente da critiche feroci.

Di Lorenzo 5 – Continua il momento-no del capitano, in questi mesi inaffidabile in entrambe le fasi.

Rrahmani 6 – Più efficace sotto porta del 95% dei compagni di squadra. Il che è tutto dire.

Juan Jesus 5.5 – Si salva di mestiere in varie circostanza, ma ogni tanto anche lui va – giustamente! – nel panico, vista la scarsa organizzazione difensiva dei suoi. D’altra parte se il cinemercatone delaurentiano lo porta a dover essere un pilastro della retroguardia, non è colpa sua.

Mario Rui 5.5 – Soffre inizialmente Yamal, ma qualche contributo tecnico lo fornisce. Certo, la prestazione di chi lo ha sostituito gli regala mezzo voto in più.

(Olivera 4.5 – Entra a fare disastri contro il pimpante sedicenne blaugrana.)

Anguissa 4.5 – Passivo e inconsistente, come da un anno a questa parte. Miracolato dall’assenza di alternative e dal vivere di rendita.

Lobotka 6 – Visti i compagni di reparto, un “sei” di conforto lo merita a prescindere, povero!

Traorè 5 – Più passa il tempo, più si mette al passo con i compagni. Il che significa che impara a giocar peggio. Sono settimane che i napoletani piangono di notte sulle foto di Gaetano e Folorunsho. Siamo certi che De Laurentiis non sia tra questi.

(Raspadori s.v.)

Politano 5 – A differenza di molti compagni di squadra, rientra spesso generosamente, solo che non riesce quasi mai a contrastare adeguatamente o a ripulire palloni in uscita.

(Lindstrom 4 – Sempre meno oggetto misterioso e sempre più “pacco” del mercato estivo. Sbaglia il possibile gol del pareggio, da solo in area di rigore blaugrana, e pare sempre più un corpo estraneo nelle dinamiche tattiche della squadra.)

Osimhen 5 – Chissà a cosa pensava durante le sue continue corse in fuorigioco…forse al numero da prendere nella sua futura squadra.

Kvaratskhelia 5 – Contro il Toro ha cercato di vincerla da solo. Stasera non ha commesso lo stesso errore e non ha fatto direttamente nulla per entrare nel match.

(Ngonge s.v.)