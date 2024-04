Coppa Italia – Il primo round della semifinale tra Juventus e Lazio va ai bianconeri di Allegri, vittoriosi per 2 – 0

Si è giocata, ieri sera, allo Stadium di Torino, la prima delle due semifinali di Coppa Italia. Si sono affrontate, a distanza di soli tre giorni dal match di campionato, all‘Olimpico, la Juventus e la Lazio, ebbene il primo round è andato ai bianconeri di Allegri che hanno riscattato la sconfitta di Roma, imponendosi per 2 a 0, grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. Un punteggio che dà ampie possibiltà di raggiungere la finalissima della manifestazione tricolore agli uomini del tecnico toscano. La Juventus, dopo un primo tempo nervoso e di sofferenza, nella ripresa, ha ritrovato, improvvisamente, un certo equilibrio e lo spirito giusto della squadra di rango, cancellando gli avversari. Trionfare in questa Coppa Italia 2023/24, può dare un senso a questa strana stagione bianconera, visto che la Juve non vince un trofeo da tre anni. Una piccola soddisfazione per i tifosi della vecchia Signora che non sono abituati ad annate incolori. Naturalmente , l’obiettivo primario della stagioine rimane quello di ritrovare la partecipazione alla Champions League, che, oltre al prestigio, sarebbe manna dal cielo per le casse sociali. Stasera è in programma l’altra semifinale tra la Fiorentina e l’Atalanta, al Franchi di Firenze.