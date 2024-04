Sansovini, Damiani, Compagnoni, Mpasinkatu, Miranda, Gentili, Pasculli, De Maggio, De Luca, Agostinelli, Troise, Sommella a Kiss Kiss Napoli

Marco Sansovini, tecnico delle giovanili del Pineto, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Di Francesco è stato il migliore che abbia mai avuto, a Pescara ho imparato molto da lui e credo che sia davvero bravo e preparato. Curava meticolosamente la fase difensiva a differenza di Zeman che comunque ho amato. Con Zeman ho sempre avuto un bellissimo rapporto, ma Eusebio è davvero bravo e molto migliorato negli anni. Non dimentichiamoci che ha fatto una semifinale di Champions con la Roma. Lui è bravissimo a creare empatia con i suoi giocatori. Cura aspetto umano e gestionale come nessuno e nel calcio moderno è un aspetto che conta moltissimo”.

Oscar Damiani, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In Italia non ci sono i campioni giovani che ha il Barcellona, poi noi siamo più restii a far giocare i ragazzini. Poi in Spagna ed in Inghilterra ci sono meno tatticismi e quindi i giovani arrivano più pronti. I talenti non si coltivano, i talenti nascono e basta. Poi si esagera ad andare sempre sugli stranieri, perchè qualche buon calciatore tra le primavere e la Serie B ci sono, ma non definiamoli talenti”.

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Soulè è un talento, bisogna capire di che livello. A Napoli ci starebbe bene, ma non lo vedo superiore a Politano. E’ un 2003 e bisogna capire che margini di crescita abbia. Se guardo il Napoli però la prima esigenza non dev’essere l’esterno destro. Lindstrom? Dovrebbero trovargli un ruolo, ma si porta dietro questo dubbio da quando giocava in Danimarca”.

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dalle informazioni che ho, in questo momento si parla di Thuram al PSG al posto di Mbappè. Il nigeriano ha già giocato in Francia, il suo obiettivo è la Premier. Su di lui c’è il Manchester United così come il Chelsea. David? Può essere il profilo corretto per sostituire Osimhen, è giovane ma è da diversi anni che gioca in Europa. Ha le caratteristiche diverse da Osimhen, ma è molto forte. Il Lille è una bottega cara, ma è difficile che i calciatori che cede facciano male”.

Gianluca Miranda, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di radio Goal di oggi: “Raspadori per me non rientra tra i primi 100 attaccanti al mondo, mentre Scamacca c’è. Non intendo Raspadori come una prima punta”.

Bruno Gentili, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calcio italiano, a livello strategico, è il migliore al mondo. nessuno ha la nostra malizia a preparare la partita, mancano i campioni però e superiamo questa mancanza con lo studio maniacale degli avversari. In Italia non c’è la cultura del vivaio, non abbiamo i mecenati e i soldi di una volta. Oggi son tutti stranieri che vengano qui a fare business e puntano solo ai risultati. La Serie A non ha il valore attrattivo di un tempo, non ci sono giocatori di grande richiamo. Ce ne saranno al massimo una decina. Soulè? Deve dimostrare di avere continuità, per me son troppi 40 mln. La Juve ha un rosso da 400 milioni e deve sicuramente incassare, ma a proposito di Soulè dico, siamo sicuri che il nuovo allenatore del Napoli lo vorrebbe? Il Napoli dovrebbe scegliere un allenatore che sappia isolarsi dagli umori della città come hanno fatto Sarri e Spalletti. Oggi si dice tanto di Conte e lui è uno che ha queste caratteristiche, ma è molto esigente col club e coi giocatori. Non lascia carta bianca al direttore sportivo, la squadra vuole comporla lui stesso. Manna? E’ uno che punterà sui giovani, mentre Conte è uno che costa”.

Pedro Pasculli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Soulè mi piace molto, è un ottimo giocatore, mancino e che salta l’uomo. Sta facendo un bel campionato col Frosinone e credo che Scaloni lo chiamerà in nazionale maggiore. Lui ha già rifiutato di andarci perchè si vuole concentrare sull’Under 23. Raspadori o Scamacca o Retegui all’Europeo? Scamacca ha guadagnato terreno coi due goal di ieri, credo che Spalletti punterà su Retegui anche perchè per me Raspadori non è una prima punta. Uno tra Retegui e Scamacca sarà il titolare dell’Italia”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Raspadori è un fuoriclasse, il Napoli farebbe una sciocchezza a venderlo. Se andrà in un altro club lo rimpiangeremo. De Laurentiis deve avere un’intuizione, deve prendere l’allenatore giusto per far esprimere al meglio il talento di Raspadori. Osimhen? Mi auguro che De Laurentiis non faccia il braccino e prenda Gimenez del Feyenoord di cui mi sono letteralmente innamorato”.

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tutto lascia pensare che il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia, il Napoli ha avviato da tempo una trattativa per l’aumento di ingaggio. Lui ha avvertito questa cosa, sa che il Napoli punterà su di lui e vorrebbe farne una bandiera. Lui è molto contento di stare qui e vuole diventare il leader di questa squadra. Questa stagione non è stata felicissima, ma il Napoli è un club solido e può avere prospettive importanti insistendo sul talento di Kvaratskhelia. Manifesti di distenso? E’ vero, ma c’è l’ennesimo sold out del Maradona in vista di Napoli-Frosinone”.

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questo finale di stagione tutto può accadere, quando rivedo a determinati livelli certi giocatori dico che tutto è possibile. Certamente chi rincorre non può sbagliare molto, anche se il quinto posto valido per la Champions è quasi sicuro. Il Napoli non può permettersi di sbagliare la gara col Frosinone e non sarà una passeggiata, chi si deve salvare avrà la cattiveria dentro. Il Napoli deve dare continuità ai risultati e deve tornare a sorridere. Se non ci riuscirà sarà la più grande delusione dell’anno per me. Osimhen? Se il Napoli potesse usufruire dell’Osimhen di Monza allora può sperare in tutto. A me piace, in sua sostituzione, Gimenez del Feyenoord che mi ricorda l’attaccante vero”.

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà rivoluzione al Napoli nel corso dell’estate, ma tutto dipenderà dall’allenatore. Osimhen, Zielinski andranno via e verranno sostituiti, poi arriverà un difensore centrale perchè Ostigard era un possibile partente già a gennaio. Natan non ha convinto e probabilmente si troverà una soluzione in prestito per lui. L’idea è quella di farlo giocare con continuità l’anno prossimo ed il Napoli prenderà due centrali pronti. Juan Jesus sarà il quarto difensore, quello esperto”.

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mercato lo muovono più i giornalisti che noi (scherza ndr.) Finchè non si delineano i vari direttori sportivi e i vari allenatori è ancora presto. Simeone? Sia lui che Raspadori vogliono giocare di più, ma si gioca in undici e qualcuno dev’essere penalizzato. Simeone è un ottimo giocatore, viene da due anni da vice Osimhen e ci sta che abbia giocato di meno. Immobile? Ha due anni di contratto alla Lazio, per ora resta lì, è una bandiera, un’icona della Lazio. La stagione è tribolata, ma ciò non cancella ciò che ha fatto in questi anni. Le chiacchiere stanno a zero, i numeri restano e i suoi numeri non li ha fatti nessuno. Manna? Lo conosco molto bene, può essere un profilo alla Giuntoli. Conosco due miei amici storici che hanno fatto due carriere straordinarie che sono Paratici e Berta. Sono partiti da niente e col lavoro e l’impegno sono arrivati dove sono arrivati. Manna può essere un profilo simile a quelli che ho citato, ma gli va dato il tempo di sbagliare. Manna e Conte insieme? Non si può discutere chi è Conte, si commenta da solo e può ripetere il lavoro fatto da Spalletti. Immobile al Napoli? Si può sognare tutto”.