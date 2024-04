Anticipi e Posticipi Serie A 34esima giornata – NAPOLI vs Roma si giocherà, al Maradona, domenica 28, alle ore 18

La Lega ha reso noto gli anticipi e i posticipi della trentaquattresima giornata di A che si svilupperà in quattro giorni, dal venerdì al lunedì. La gara che ci interessa, ovvero Napoli vs Roma si disputerà, domenica 28 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18. In realtà la società giallorossa aveva chiesto di giocare i 18 minuti con l’Udinese, non il giorno 25 ma in concomitanza con l’altro recupero tra Atalanta e Fiorentina che andrà in scena a maggio e di coseguenza intendeva andare in campo, contro gli azzurri, sabato 27, però ha ricevuto il no del Presidente di Lega a causa dell’opposizione di Verona, Atalanta ed Empoli. Tale programma costringerà la Roma ad affrontare la semifinale di Europa League, col il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di netto svantaggio. Ecco qui di seguito, nel dettaglio lo svolgimento del prossimo turno:

Frosinone-Salernitana, venerdì 26 aprile ore 20.45

venerdì 26 aprile ore 20.45 Inter-Torino , sabato 27 aprile ore 15

, sabato 27 aprile ore 15 Lecce-Monza , sabato 27 aprile ore 15

, sabato 27 aprile ore 15 Juventus-Milan , sabato 27 aprile ore 18

, sabato 27 aprile ore 18 Lazio-Verona , sabato 27 aprile ore 20.45

, sabato 27 aprile ore 20.45 Bologna-Udinese, domenica 28 aprile ore 15

domenica 28 aprile ore 15 Atalanta-Empoli , domenica 28 aprile ore 18

, domenica 28 aprile ore 18 Napoli-Roma , domenica 28 aprile ore 18

, domenica 28 aprile ore 18 Fiorentina-Sassuolo , domenica 28 aprile ore 20.45

, domenica 28 aprile ore 20.45 Genoa-Cagliari, lunedì 29 aprile ore 20.45