EURO 2024 – Spagna sul tetto dell’Europa per la quarta volta, battuta l’Inghliterra per 2 a 1

La Spagna, come era nelle previsioni, ha vinto l’edizione 2024, del 17esimo campionato europeo. Per la cronaca, gli iberici hanno conquiistatro il prestigioso trofeo per la quarta volta nella storia, battendo l’Inghilterra, a cinque minuti dal 90esimo, per 2 a 1, mentre i britannici, dopo aver perso, ai rigori, tre anni or sono contro l’Italia,hanno incassato il secondo k o consecutivo nella finale della compeizione ontinentale. A regalare la coppa alla loro nazionale ci hanno pensato due giovani, Nico Williams e Oyarzabal, senza escludere il gioiellino del Barcellona, il 17enne Yamal. Il ct De La Fuente è raggiante per questo successo. Gli spagnoli si sono rivelati la migliore squadra del torneo, conquistando la bellezza di sette vittorie in sette partite, senza mai passare per i supplentari o i rigori; un record assoluto difficilmente egualiabile. Le due nuove stelle Lamine Yamal e Nico Williams, sono stati protagonisti anche nella partita più importante della loro breve carriera. Dunque, la nazionale delle Furie Rosse è tornata a guardare tutti dall’alto, vincendo sia di spada che di di fioretto, ma in particolare aggrappandosi ad una miscela di esperienza e futuribilità che potrebbe garantire alla selezione giallorossa tanti anni di grossi risultati.