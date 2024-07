Calciomercato – Lindstrom nel mirino di Everton e Aston Villa, pronte ad investire sul danese

La Premier League ha messo gli occhi sul danese del Napoli Lindtrom che, all’ombra del Vesuvio, non ha mai trovato lo spazio che voleva. A molti è, ancora oggi, un giocatore misterioso ma Everon ed Aston Villa hanno mostrato interesse particolare per il calciatore, al punto da esseree pronte ad investire 25/30 milioni per il suo cartellino. Dal canto suo, la SSCN spera che arrivino questi 30 milioni dall’Inghilterra per reimmetterli sul mercato. Tuttavia, Antonio Conte intende vederlo all’opera in ritiro per stabilire se farlo rimanere o meno. Due le soluzioni possibili: restare come vice-Kvara, oppure approdare in Premier. In caso di partenza del cacitore danese il club azzurro potrebbe puntare su Greenwood, spendendo il ricavato della cessione. In realtà, è l’Everton che ha già avviato una trattiva col Napoli per il trasferimento di Lindstrom. La società partenopea, come anticipato, qualora giungesse l’offerta giusta, cederebbe sicuramente il cakciatore.