CHAMPIONS LEAGUE – Settimo turno, Atalanta a valanga sullo Sturm Graz, Juve pari bianco, in Belgio, Bologna successo di prestigio ma fuori dalla competizione

Nel martedì di Champions League, l’Italia porta a casa due successi e un pari, vincono infatti l’Atalanta che ha surclassato gli austriaci dello Sturm Graz per 5 a 0 e il Bologna, al suo primo successo nella manifestazione. La vittoria dei felsinei è di prestigio, battere il Borussia Dortmund, per 2 a 1, in rimonta, al Dall’Ara, è sicuramente un merito, tuttavia si tratta di un risultato inutile, visto che non è servito per raggiungere i playoff; la squadra di Italiano esce, però, con l’onore delle armi dalla prima Coppa continentale. Perggio, a reti bianche per la Juventus ,in Belgio, contro il Club Brugge, un punto che non dà alcuna sicurezza. Viceversa, la Dea si qualifica agli spareggi per andare agli ottavi di finale. con un turno di anticipo. I bianconeri, poco audaci non sono riesciti a trovare il lampo vincente per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno, per cui il loro cammino, adesso, si complica. Per continuare il percorso Champions, la Juve deve, per fiorza, battere il Benfica, in casa, nelll’ultima giornata. Questa sera toccherà alle due milanesi tornare in campo in Champions. L’inter affronterà lo Sparta Praga in trasferta, mente il Milan ospiterà il Girona a San Siro.