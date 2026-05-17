LE INTERVISTE – Giovanni Di Lorenzo: “Felici del traguardo. Futuro? Il gruppo è sano e competitivo”

Il Napoli supera anche l’ostacolo Pisa e mette in cassaforte l’ennesimo obiettivo di una stagione intensa. A metterci la faccia e la fascia, in conferenza stampa, è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Tra il rientro dopo un lungo stop, le voci sul futuro della panchina e il legame viscerale con la piazza, il leader azzurro traccia il bilancio di un gruppo che non ha mai smesso di lottare, rilanciando le ambizioni del club in vista del futuro.

Ecco le sue dichiarazioni raccolte in sala stampa.

«Siamo contenti di questo risultato, sapevamo la difficoltà della partita e l’abbiamo resa facile noi.

Per quanto riguarda la situazione del mister, sinceramente questo forte senso di incertezza lo percepisco più dall’esterno che dall’interno del nostro ambiente, quindi non saprei bene cosa dire a riguardo. Io personalmente sono molto contento per lui: l’anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale con la vittoria dello Scudetto, a cui quest’anno si sono aggiunte la Supercoppa e un’altra preziosa qualificazione in Champions League.»

Senza infortuni saremmo stati più competitivi per lo scudetto? Questo non si può sapere con certezza, purtroppo il calcio è anche questo e gli infortuni fanno inevitabilmente parte del nostro sport. Secondo me, però, siamo stati bravissimi a restare uniti e compatti nei momenti di maggiore difficoltà. Come ci ripete sempre il mister, siamo riusciti a “portare la nave in porto” nonostante l’importante tempesta che abbiamo dovuto attraversare durante l’anno proprio a causa delle tante defezioni. Ci tengo a ripeterlo: la squadra non si è mai disunita. Questo è il sintomo inequivocabile di un gruppo sano, formato da ragazzi perbene, e per questo motivo siamo molto contenti del risultato finale che abbiamo ottenuto.

Il tuo è stato un brutto infortunio…

«Tre mesi di stop sono tanti, restare fuori per così tanto tempo non è affatto facile. In quel periodo ho cercato di dare comunque il mio contributo restando il più vicino possibile ai miei compagni, ma ci tenevo tantissimo a rientrare. Volevo tornare in campo per giocare le ultime partite insieme alla squadra. Naturalmente, al momento non posso essere fisicamente al 100%, ma, come ho detto, la mia priorità era esserci per lottare e raggiungere insieme questo risultato. Per quanto riguarda il futuro, ora ci concentreremo per chiudere bene con l’ultima partita, dopodiché inizieremo a prepararci al meglio per la prossima stagione.»

Manca un punto anche per il secondo posto.

«Giochiamo in casa, quindi vogliamo chiudere sicuramente bene centrando un’ultima vittoria davanti al nostro pubblico. Ai tifosi, in realtà, c’è ben poco da dire: ci hanno dimostrato anche quest’anno, e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, che il vero tifoso resta sempre accanto alla squadra. Ce lo hanno fatto sentire costantemente con il loro affetto e la loro immensa passione. A Napoli possono mancare tante cose, a volte anche i risultati, ma la passione per questa maglia non manca assolutamente mai. Per quanto riguarda la prossima stagione, il nostro obiettivo e la nostra promessa sono chiari: vogliamo continuare a essere competitivi ai massimi livelli, sia in campionato che in Champions League, proprio come abbiamo fatto quest’anno.»

Il capitano azzurro spegne così, con la maturità che lo contraddistingue, le voci di un ambiente destabilizzato dai rumors di mercato. Il campo, d’altronde, ha dato ancora una volta ragione a un gruppo che, pur incerottato e reduce da una stagione logorante, ha saputo confermarsi nell’élite del calcio italiano ed europeo. La promessa per il prossimo anno è già stata firmata: il Napoli non ha intenzione di abdicare.