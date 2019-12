L’AVVERSARIO – Domenica il Napoli affronta il Sassuolo nell’ultima partita dell’anno

Il Napoli sfiderà in trasferta il Sassuolo domenica alle 20:45 per la diciassettesima giornata di Serie A. La squadra di Roberto De Zerbi è reduce dalla vittoria in casa del Brescia e in classifica è a quota 19 punti, con 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte (4 in casa e 3 in trasferta). I capocannonieri della squadr sono a pari merito Francesco Caputo e Domenico Berardi con 8 reti, segue Jeremie Boga a 4, Djuricic a 3, Traore a 2 e infine con un solo gol Toljan, Duncan e Defrel.

I precedenti contro il Napoli – Sono 12 i precedenti in campionato, con 6 vittorie per il Napoli, 5 pareggi e una sola vittoria per il Sassuolo. L’ultimo trionfo degli azzurri in casa dei neroverdi risale al 28 settembre 2014 col risultato di 1-0. L’ultima vittoria invece del Sassuolo tra le mura amiche il 23 agosto 2015, risultato 2-1.

La formazione tipo del Sassuolo – Modulo 4-2-3-1 con Pegolotra i pali, difesa a 4 conm Toljan, Marlon, Romagna e Rogerio, a centrocampo Obiang e Locatelli; sulla trequarti Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

