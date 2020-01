LA PARTITA – Napoli-Fiorentina 0-2, terza sconfitta consecutiva in campionato

Il Napoli perde ancora in campionato, la Fiorentina vince al San Paolo 2-0 con le reti di Chiesa e Vlahovic.

PRIMO TEMPO

Al 10′ prima vera occasione della gara per la Fiorentina: cross di Lirola dalla destra per Castrovilli che al centro dell’area spedisce il pallone di poco fuori. Al 13′ Callejon serve con cross Milik che prova un tiro al volo, ma Dragowski respinge. Al 26′ passa in vantaggio la Fiorentina: lancio di Castrovilli per Benassi che serve il pallone a Chiesa e l’attaccante viola spedisce il pallone in rete. Poco dopo va a segno per i viola anche Cutrone ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 35′ Fabian Ruiz serve dakka distanza Callejon che davanti alla porta prova il colpo di testa ma il pallone termina di poco fuori. Al 45′ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 51′ Insinge prova la conclusione dalla distanza ma il pallone scheggia il palo e termina a lato. Al 55′ Fiorentina vicina al raddoppio con Chiesa che effettu un tiro al volo, ma Ospina intercetta. Al 78′ arriva il raddoppio per la Fiorentina con Vlahovic che viene servito da Chiesa e va a segno. Il Napoli fa fatica ad impostare il gioco e rischia in molte occasioni in fase difensiva. Al 90′ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 93′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (56′ Demme), Fabian, Zielinski (63′ Lozano); Callejon (75′ Llorente), Milik, Insigne. A disp: Meret, Karnezis, Tonelli, Lobotka, Elmas, Younes. All.: Gennaro Gattuso

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87′ Ceccherini); Chiesa (78′ Sottil), Cutrone (66′ Vlahovic). A disp: Terracciano, Terzic, Ranieri, Olivera, Venuti, Badelj, Zurkowski, Eysseric, Ghezzal. All.: Giuseppe Iachini

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Tivoli)

Reti: 26′ Chiesa (F),74′ Vlahovic (F)

Ammoniti: Hysaj, Demme (N) Dalbert (F).

Mariano Potena

