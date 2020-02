Napoli vs Barcellona in chiaro su Canale 5

La super sfida Napoli vs Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club, in programma martedì 25 febbraio, alle ore 21, allo stadio San Paolo, sarà trasmessa in diretta non soltanto sulla pay tv di Sky ma anche in chiaro su Canale 5, a partire dalle 20,45. Inoltre sui canali Mediaset è previsto un ampio prepartita già dal tardo pomeriggio. In compagnia della conduttrice Giorgia Rossi ci saranno l’ex difensore del Napoli, della Juve e della nazionale Ciro Ferrara e l’ex bomber dell’Inter Christian Vieri che anticiperanno i temi caldi di questo importantissimo big match. Insomma una buona notizia non solo per i tifosi napoletani che non avranno la possibilità di andare a Fuorigrotta ma anche per tutti i calciofili d’Italia. Napoli – Barcellona, infatti, rappresenta un evento storico mai visto prima a livello di manifestazione continentale ufficiale.

Questo articolo è stato letto 84 volte