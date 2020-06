Setien: “Barcellona-Napoli? Se non al Camp Nou, noi svantaggiati”

Ieri sono state ufficializzate le date di Champions e Europa League, e oggi a prendere parola è Quique Setien. L’allenatore del Barcellona è stato interpellato sulla partita di ritorno contro il Napoli (all’andata finì 1-1), ed è stato molto chiaro: “All’andata noi siamo tsati da loro. Se giocassimo in campo neutro, e in più a porte chiuse, sarebbe diverso. È per gli avversari sarà un vantaggio, dal momento che hanno già giocato la partita nel loro stadio, con il supporto del pubblico“.

L’allenatore dei blaugrana vorrebbe quindi evitare particolari squilibri, non essendo nemmeno convinto della formula delle Final Eight decise. “Penso sia peggio, non solo per il Barcellona ma per tutti, perché con il ritorno hai la possibilità di correggere gli errori dell’andata. Le circostanze, però, sono quello che sono, la Uefa ha deciso e ci adatteremo. Si tratta di una delle tante novità che stiamo vivendo“, ha concluso.

