Napoli:tra domani e dopodomani Andrea Petagna si aggregherà ai nuovi compagni

Andrea Petagna ex attaccante della Spal, primo acquisto del nuovo Napoli, 2020/21, ha terminato la quarantena ed avendo superato il test del terzo tampone, risultato negativo, è pronto ad aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra in quel di Castel di Sangro, tra domani e dopodomani. Come ricorderete il calciatore era risultato positivo al covid 19 una decina di giorni fa, dopo la vacanza fatta in Sardegna, e per questo motivo era stato costretto all’isolamento che lo aveva privato di prendere parte al ritiro azzurro in Abruzzo. Ora la situazione si è totalmente normalizzata e come riporta il sito calciomercato.it l’attaccante triestino è atteso da Gattuso per cominciare la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato.