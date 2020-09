Napoli: confermata la tradizione positiva con l’arbitro Mariani

Il fischietto di Aprilia, ma appartenente alla sezione arbitrale della capitale, Maurizio Mariani, non smentisce la sua etichetta di autentico portafortuna per i colori azzurri del Napoli. Sotto la sua direzione,dal 2016 ad oggi, infatti, i partenopei, non solo non hanno mai subito sconfitte, ma hanno vinto bel 9 gare su 10. Una tradizione più che positiva testimoniata dal successo per 2 a 0 conquistato ieri in quel del Tardini contro il Parma. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli altri nove precedenti del signor Mariani in cui ha diretto la formazione napoletana:

Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017

Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017

Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017

Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018

Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019

Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020

Napoli-Torino 2-1 del 29 febbraio 2020

Genoa-Napoli 1-2 del 8 luglio 2020