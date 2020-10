Europa League: due vittorie ed un pari per le italiane

Un giovedì di Europa League, tutto sommato, molto positivo per le tre squadre italiane impegnate. Vittorie per Milan e Napoli e pari della Roma. I rossoneri, infatti, hanno strapazzato, lo Slavia Praga, al Meazza, per 3 a 0, mentre gli azzurri si sono imposti, in trasferta, in terra basca, sulla Real Sociedad, prima nella Liga spagnola, per 1 a 0, grazie ad un missile da fuori area, con deviazione di un difensore, scagliato da Matteo Politano. In virtù di questi risultati la formazione di Pioli comanda il suo girone a punteggio pieno in due partite, mentre la Roma, con quattro punti, è seconda per differenza reti, nel raggruppamento A. Infine il Napoli agguanta gli spagnoli a tre punti, mettendosi alle spalle dell’Az, primo nel gruppo F, dopo il travolgente 4 a 1 inflitto al fanalino di coda Rijeka, prossimo avversario dei partenopei, tra una settimana.