Roma, Dzeko: “Si dice che non vinciamo con le grandi, ma con Milan e Juve abbiam fatto bene”

Edin Dzeko, centravanti della Roma, ha parlato a SKY dopo la sfida persa contro il Napoli per 4-0. “Non è stata la nostra serata, non abbiamo fatto bene. Dobbiamo saperlo, dimenticandola il più presto possibile. Se continuiamo così… Dopo la partita eravamo troppo forti, ora non siamo i peggiori al mondo ma dobbiamo svegliarci”.

Qual è la dimensione della Roma?

“Abbiamo fatto abbastanza bene. Oggi ci aspettavamo di più, ma dall’inizio non siamo stati noi, si vedeva che facevamo fatica e perdevamo troppi palloni. Bisogna svegliarci il più presto possibile perché si gioca ogni 3-4 giorni”.

Manca qualcosa per il salto di qualità?

““Si dice sempre che non vinciamo contro le grandi, però il Milan ha battuto Inter e Napoli e non noi. Con la Juventus avremmo meritato molto di più, comunque il campionato è lungo e ci sono tanti big match, speriamo di migliorare anche in questo”.

TuttoMercatoWeb.com