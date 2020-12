LA PARTITA – Inter-Napoli 1-0, gli azzurri cadono a San Siro

Il Napoli perde 1-0 a San Sicro contro l’Inter che passa con un gol su rigore di Lukaku.

PRIMO TEMPO

Al 16′ prima vera occasione della gara con l’Inter vicina al vantaggio: Koulibaly sbaglia il passaggio, Barella ne approfitta e serve Lautaro che sul primo palo si gira e calcia, il pallone termina di poco fuori. Al 33′ Ospina con un gran lancio serve Lozano che si invola verso l’area, prova il tiro ma viene deviato, lo riceve Petagna serve Zielinski, il polacco effettua la conclusione ma spedisce il pallone fuori. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53′ Mario Rui serve Insigne che effettua un tiro potente dalla distanza, ma spedisce il pallone alto. Al 63′ Lozano riceve palla in area e a tu per tu con Handanovic spedisce il pallone di poco alto, ma la posizione del messicano è in fuorigioco. Al 69′ Napoli vicino al vantaggio con una bella giocata di Sinsigne ma c’è una grande parata di Handanovic. Al 70′ calcio di rigore per l’Inter per un fallo di Ospina su Darmian, dal dischetto non sbaglia Lukaku. Al 72′ espulso Insigne per proteste. All’80’ azzurri vicini al pareggio: Lozano serve Politano che da fuori area effettua la conclusione ma c’è un’altra grande parata di Handanovic. All’89’ ci prova Di Lorenzo sul primo palo ma Handanovic spedisce in angolo. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero, al 91′ altra occasione per gli azzurri con Petagna che in area si gira e colpisce il palo.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (22′ st Sensi), Gagliardini, Young (41′ st D’Ambrosio); Lukaku, Martinez (32′ st Hakimi). A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, Eriksen, Wieser, Perisic, Satriano. Allenatore: Conte.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (39′ st Ghoulam); Bakayoko (29′ st Ruiz), Demme (39′ st Elmas), Zielinski (29′ st Politano); Lozano, Mertens (16′ pt Petagna), Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Maksimovic, Hysaj, Rrahmani, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Massa di Imperia

Reti: 28′ st Lukaku (I, su rig.)

Espulso al 27′ st Insigne (N). Ammoniti: Brozovic, Lukaku, Skriniar, D’Ambrosio, Handanovic (I); Bakayoko, Ospina, Lozano (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Mariano Potena