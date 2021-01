Marrucco: “Il Napoli è camaleontico, ancora una volta ci ha sorpreso. Maksimovic? Vorrei rinnovasse ma…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Marrucco, agente.

“Gol preso dal Napoli ieri? La cosa più brutta è stato il contrasto brutto con cui Fabian Ruiz è andato sull’avversario. Questo Napoli comunque è camaleontico. Al di là delle occasioni perse sotto porta mi è piaciuto molto per come ha sfruttato il gioco. Finalmente si è vista una squadra che gioca a un tocco, senza ritmi lenti. Ancora una volta ci ha sorpreso, a volte in negativo a volte in positivo. Non si riesce a mettere a fuoco quale sia il reale valore della squadra. Zielinski? Ha le stigmate del campione, se avesse maggiore personalità…mi piace anche il fatto che Insigne venga a svariare più al centro e non solo a sinistra. Questa squadra, se continua a girare la palla e a rendersi imprevedibile, può risultare anche una sorpresa nel girone di ritorno. Se riusciamo a trovare continuità possiamo ben sperare per il futuro.

Mercato del Napoli? Dipenderà molto dalle cessioni, saranno fondamentali. Occorrerebbe rinforzare la fascia sinistra di difesa. Emerson Palmieri? Non so se il Chelsea possa acconsentire. Rrahmani? Dovrà avere qualche occasione per mettersi in mostra, ora è presto per capire se può stare nel progetto. Maksimovic? Gli accordi si fanno in due, era vicinissimo al rinnovo in estate ma mi sembra un momento particolare questo. Io spero che il Napoli non si metta nelle condizioni di arrivare di nuovo con i giocatori a scadenza imminente. Il Napoli deve o cederlo o rinnovarlo. Lo stimo tantissimo e vorrei rinnovasse ma è da vedere. Bisogna capire se il Napoli può ricominciare il progetto o meno

Koulibaly in campo? Sicuramente non ci sarà con lo Spezia e forse pure contro l’Udinese”.