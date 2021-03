IL PUNTO SULLA A, 26esima giornata

La ventiseiesima giornata di serie A, che avrà il suo epilogo questa sera con l’ultimo posticipo tra Inter e Atalanta, ha registrato il ritorno al successo del Milan, in quel di Verona, che in passato si era rivelata, spesso, una trasferta fatale. I rossoneri hanno battuto, con merito, gli scaligeri per 2 a 0., portandosi a – 3 dai cugini che ovviamente, hanno una gara in meno. Nel lunch match della domenica la Roma ha avuto la meglio sul Genoa per 1 a 0, portandosi al quarto posto, in attesa del risultato dell’Atalanta a San Siro. Nel pomeriggio successo del Crotone di Cosmi, per 4 a 2 sul Torino, mentre hanno pareggiato, 3 a 3 Fiorentina e Parma, così come Sampdoria e Cagliari terminata sul 2 a 2. In serata c’è stata, infine, la vittoria importantissima del Napoli, allo stadio Maradona, per 3 a 1 contro il Bologna, grazie ad un super Insigne, doppietta ed al ritorno al gol dello sfortunatissimo attaccante nigeriano Osimhen. In precedenza non dimentichiamo le vittorie della Juve sulla Lazio per 3 a 1 e dell’Udinese, 2 a 0 al Sassuolo. Pari, invece lo scontro salvezza tra Spezia e Benevento. Intanto da domani riparte la tre giorni europea che vedrà impegnate la Juventus, in casa, contro il Porto e giovedì Milan e Roma in Europa League.